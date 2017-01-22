金雞年報到！過年用新鈔包紅包討喜氣，...
面對美國新任總統川普20日就職演說，高...
近日颳起了「假人挑戰」 (Mannequin Challenge)，...
雞年將至，今年春節6天假計畫好到哪出...
從零下15℃的酷寒，躍入40℃的溫泉暖身，...
「百年修得同船度,千年修得共枕眠」！一趟郵輪之行也能牽起兩岸情緣！據調查，台...
從火鍋、披薩、吃到飽、三明治、到日式丼飯，高級食材龍蝦，總能吸引全場焦點。而...
川普就職美國總統，大陸官媒《環球時報》21日提出社評，認為在對外關係上，川普「幾乎肯定」將與美國的一些盟友...
今年學測考完了，考生要據此成績參加之後的大學「繁星推薦」、「個人申請」招生。...
大學學測第2天英文科試題中間偏難，非選題作文又改回3年前看圖敘事，以「出遊塞車...
2017年開春，神祕棋手Master在中國圍棋網站向中、日、韓多位圍棋高手下戰帖，對戰...
曜越日前於CES 2017展推出一系列LUXA2納爾莎高規格行動配件。最新Lavi X運動無線...
美國總統川普上周五宣誓就職後不到2個小時，白宮便火速發布聲明表示，美國將退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），...
運彩也有類似樂透彩高額頭獎的玩法，籃球有「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金60...
運彩「串關」玩法是可以讓過關賽事的賠率相乘，把中獎獎金變大的一種投注方式，同...
久坐一族當心了，小心坐著坐著，癌症坐上身。 養生專家白雁表示，久臥傷氣，久坐...
現代女性蠟燭兩頭燒，工作忙、壓力大、睡眠不足，往往直接反映在月經上。養生專...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
水泥是民生物資，不僅創造就業機會，亦影響國家經濟，經濟部次長楊偉甫呼籲，應導...
花蓮新城山礦場邊坡未曾有過坍方災情，日本、澳洲政府都來取經，欲一探邊坡綠化成...
不確定的川普是北京的戰略機遇
隨著美國總統川普走馬上任，2017年的美中台三邊關係，看似詭譎多...
前中科院核能研究所副所長張憲義上校，就是個美諜，他做的事和共...
立委質詢國防部長馮世寬說，一旦兩岸開打，台灣可以撐幾天？馮部...
目前最多人投...
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