台北市長柯文哲在迎接2017年前一刻，牽...
美國佛蒙特州(Vermont)的一家電力公司...
詠詢(化名)的家擺設相當簡單，最顯眼的就是掛在牆...
元旦連假第二天，今水氣比昨天更為減少...
蔡英文總統在2016年最終一天與媒體茶敘...
隨著山貓、肥料與人工等成本高漲與養生需求，加上約10斤蓮藕才能產製1斤蓮藕粉，...
原素食府自去年12月起，陸續開放至2月5日（包含春節）期間的訂席事宜。得知此消息...
日媒報導，因為iPhone 7銷量不如預期，蘋果公司在2017年第1季或將iPhone產量下修1...
2017年科技趨勢預料仍將以自動駕駛系統、虛擬實境（VR）裝置及人工智慧（AI）為主...
自今年元月1日起，舊金山市成為全美第一個城市給予初為父母的員工「全薪育嬰假」！ 舊金山通過的此一「全薪育嬰...
新北市政府今日上午8時20分在淡水金色水岸舉行元旦水上升旗典禮，18艘船隻於淡水...
總統府今天(1日)配合元旦開放，一早就有不少民眾於升旗完後直接前來排隊，許多家...
「五十肩對我的困擾很大，手往上舉就會痛，洗頭都洗不乾淨，碰到冬天更痛苦，全身...
香港娛樂大亨邵逸夫、統一集團總裁林蒼生、前行政院長唐飛，他們有一位共同的氣功...
大家在運彩投注站或網路討論區或許常會聽到或看到「卡洞」一詞，到底甚麼是「卡洞...
新年新希望，運彩新賽事。台灣運彩2017年推出新賽事、新玩法，全年度超過3萬場賽...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠落腳松山文創園區，木+設計 Wood Plus也在這裡。 「人在木頭...
新的一年讓房屋稅制走向健康發展
台股上周在政策作多、內資作價以及外資買盤回升等因素，激勵指數...
大陸官方近日指稱，陸企近年在房地產、娛樂和體育俱樂部等領域的...
如果日本法院裁定刺青師必須有醫師執照，未來將沒有刺青師能繼續...
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