春節期間是出國旅遊的高峰期，而不管是...
在中國大陸的遼寧號航空母艦完成遠海訓...
日子過得好快，彷彿才過民國106年的元旦，農暦春...
「多喝水沒事，沒事多喝水！」大家都知...
常常掛在台灣民眾嘴邊的「請、謝謝、不...
與日月潭僅一丘之隔的南投縣魚池鄉頭社盆地為推展休閒農業，2014年把灌溉渠當作高...
受惠於天氣晴朗、加上票價大促銷，台中麗寶樂園渡假區今年春節假期（初一至初五）...
非典型總統川普的當選為美國政治上投下了震撼彈，他不儘是第一位政治素人也是美國史上最年長、最富有的總統，然...
今年春節假期結束，台南市環保局從年終大掃除直到大年初四，先後動員清潔人員7823...
年初五迎財神，新北市中和區烘爐地南山福德宮一早湧入大批信徒，排隊向土地公求發...
科學家今天宣布，在1億9500萬年前的草食性長頸恐龍的肋骨化石中，發現現存最古老...
告別中國人傳統的猴年、邁入「金雞年」，如果你期待口袋飽飽，那麼知道商機在哪便...
每到農曆新年，上班族最期待的就是領年終獎金，犒賞自己一整年的辛勤工作，但這筆錢該怎麼運用呢？理財專家小資...
「金雞迎來好運到，運彩加碼真熱鬧，旺旺中時來報到，時來運轉賺到爆」。黃曆丁酉...
運彩也有類似樂透彩高額頭獎的玩法，籃球有「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金60...
科技業漸穩 理工名校重回企業愛用寶座 根據1111人力銀行最新的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年雇主最...
女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊...
夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
經濟部常務次長楊偉甫指出，廢棄物資源化是趨勢，國內已有水泥業者協助處理其他產...
花蓮新城山礦場邊坡未曾有過坍方災情，日本、澳洲政府都來取經，欲一探邊坡綠化成...
軍民融合發展或是台產業契機
兩岸政治氛圍不佳，影響陸客來台過年意願。旅行全聯會發言人李奇...
美國新任國防部長馬蒂斯上台後，美韓防長1月31日首度通話，雙方...
川普上任後，中美台三角關係已產生變化；有英媒綜整台灣國防人士...
目前最多人投...
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