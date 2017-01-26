天啊！以嚴肅、專注著稱的「打擊天才」...
薪水被砍，錢不夠花？執行長庫克（Tim...
詠詢(化名)的家擺設相當簡單，最顯眼的就是掛在牆...
位於英格蘭東北部城市紐卡斯爾的諾桑...
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）...
春節連假明天開始，各地元宵燈會與活動卻已陸續展開，較大型者如花蓮太平洋燈會、...
兩千多年前就開始有了元宵節，從最早的點火把到後來的花燈，元宵節燈火通明的傳統...
如果整個中國都要度假，會發生什麼情況？「1月13日，2017年春運」拉開序幕，美國有線電視新聞網（CNN）這樣發問...
農曆新年即將熱鬧展開，不管是返鄉團圓還是闔家大小出門逛街，就怕遇上扒手和不速...
迎接旅台鄉親回家過年，金門縣長陳福海、立委楊鎮浯與金門航空站主任洪念慈今（26...
你可能未曾留意，在2016年Google旗下Deepmind所開發的AlphaGo挑戰南韓棋王李世乭...
曾從谷歌（Google）副總裁離職、並高調加入大陸小米集團全球副總裁Hugo Barra，23...
繼日本軟銀孫正義後，阿里巴巴創辦人馬雲也在本月會見川普，承諾要為美國創造100萬個就業機會。馬雲昨天（25日...
「金雞迎來好運到，運彩加碼真熱鬧，旺旺中時來報到，時來運轉賺到爆」。黃曆丁酉...
運彩也有類似樂透彩高額頭獎的玩法，籃球有「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金60...
科技業漸穩 理工名校重回企業愛用寶座 根據1111人力銀行最新的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年雇主最...
女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊...
夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
經濟部常務次長楊偉甫指出，廢棄物資源化是趨勢，國內已有水泥業者協助處理其他產...
花蓮新城山礦場邊坡未曾有過坍方災情，日本、澳洲政府都來取經，欲一探邊坡綠化成...
正面回應俞正聲的和平訊號
政大東亞所所長寇健文25日接受《旺報》專訪指出，美國總統川普上...
面對新形勢下的東亞區域戰略，日媒報導分析，中國大陸身為陸權國...
川普正式就任美國總統，中美會否爆發貿易戰成為全球焦點，美國商...
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