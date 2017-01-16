新台幣今(16)日受台股下跌影響而回檔，...
互聯網領域的戰爭越發進入白熱化，智能...
親愛的夥伴們，您的公司或是您個人，如果還尚未決...
北農總經理韓國瑜請辭總經理一職後決定...
台灣血液基金會遭人檢舉為國民黨黨營事...
為帶動國內觀光產業的發展，2017年國民旅遊卡新制規定公務人員使用休假補助費時，...
出國旅遊讓人期待，行前行李準備倒是一大工程，什麼東西要帶、什麼東西可以省略、...
隨著政權即將交替，現任總統歐巴馬也要在執政8年後下台一鞠躬了，不過他將不會如大家所想像的因失業而焦慮。首...
農曆春節即將來臨，台北市長柯文哲今天雖無公開行程，但上午率領兵役局局長傅永茂...
由南市國中小學生組成的彩虹斑馬水環境守護志工隊師生42人，舉辦以「老街」為主題...
國際研究暨顧問機構Gartner表示，2017年全球IT支出總金額預估為3.5兆美元，較2016...
Windows 7可說是微軟推出至今最為成功的作業系統，不過雖然成績亮眼，卻造成後來W...
保障年薪14個月的日月光集團高雄廠，董事長張虔生感謝全體員工去年的努力，再加碼發給基層人員獎金1萬元的新春...
運彩「串關」玩法是可以讓過關賽事的賠率相乘，把中獎獎金變大的一種投注方式，同...
運彩「大小」玩法，台灣運彩會開出一個大小值，只要猜中比賽結果兩隊的總得分大於...
吃不進、拉不出、睡不好、心不安，而且脾氣特大？可能是慢性發炎在作怪。 養生專...
全民瘋運動，越來越多人不分平日假日，愛上運動之後大量流汗的感覺，而且認為汗流...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
水泥是民生物資，不僅創造就業機會，亦影響國家經濟，經濟部次長楊偉甫呼籲，應導...
花蓮新城山礦場邊坡未曾有過坍方災情，日本、澳洲政府都來取經，欲一探邊坡綠化成...
關鍵在提升服務業附加價值
「中美之間需要維持良好的經貿關係，這樣才對兩國有利。」前世界...
美國準總統川普14日表示，與北京一切都在商討中，包括「一中」。...
日本首相安倍晉三14日與澳洲總理坦布爾簽署了推進防務合作的《物...
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