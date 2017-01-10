1月7日我應邀到北京參加第二屆新經濟智...
國民黨曾經風光不可一世，如今幾乎潰散...
每年到歲末年終時，也正是寒冬送暖的時候 ! 基督...
兩岸關係逆轉後，大陸社會對和平統一漸...
自由台灣黨黨主席蔡丁貴2014年拉倒台南...
龍虎斑這些年宛如常山趙子龍般勇猛，打遍天下無敵手，不只台灣龍膽石斑因為它而銷...
外食餐廳林立的大安路、知名的〈鼎旺麻辣鍋〉二店隔壁，新開了一家蔬食店〈VDAYS...
為歡慶全聯經營的宜蘭傳統藝術中心將於21日開幕，全聯宣布將於10日推出最新一波結...
光陽KYMCO柯勝峯董事長創國內機車業者先例，以最新發表的「Noodoe車聯網」現身米...
為了深入美國在中南美洲的後花園，中共於1月4日宣佈將向烏拉圭捐贈金額高達250萬美元的軍援物資。 根據《詹氏防...
台中市逢甲商圈發生1名3歲女童，遭柯基犬咬傷左手縫了4針，引起家長的恐慌！為阻...
苗栗地方法院9日舉行「雙十年華」成立20年慶祝大會，有多位歷任院長回娘家致賀，...
運彩「大小」玩法，台灣運彩會開出一個大小值，只要猜中比賽結果兩隊的總得分大於...
大家在運彩投注站或網路討論區或許常會聽到或看到「卡洞」一詞，到底甚麼是「卡洞...
你身體健康嗎？想要馬上知道自己是否健康，有一個非常簡單的小方法，那就是，看看...
香港娛樂大亨邵逸夫、統一集團總裁林蒼生、前行政院長唐飛，他們有一位共同的氣功...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
拚外交不能靠總統出訪
陸外匯存底降至紅色警戒線！日前公布的大陸外匯存底連續第6個月...
美國準總統川普美國時間7日在推特推文中，抨擊反對和俄羅斯改善...
美國總統當選人川普即將在美國時間20日舉行就職典禮，近來一系列...
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