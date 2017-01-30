蔡英文總統初二回到北部，上午到關渡宮...
領完壓歲錢，大學生年後瘋「修修臉」！...
有些孩子協助擺放碗盤，有些孩子協助排桌椅，自己...
中共遼寧艦繞台，對我海空防威脅遽增。...
台灣習俗農曆初二「回娘家」，台中市太...
到橫店逛廟會，感受純正中國年！位於大陸浙江省的橫店影視城，堪稱中國最大的影視...
過年走春何處去？不妨到宜蘭傳藝中心「提燈籠」！趕在農曆春節前，宜蘭傳藝中心21...
戍守南疆太平島的近200名海巡官兵如何歡度春節，上校指揮官王茂霖表示，為讓同仁感受年節氣氛，大樓門口都會貼...
今天是大年初三，國道5號北上路段將爆大量！昨初二北上車流雖然提前湧現，車陣一...
台彩新春加碼，初一大樂透一注獨得1億元彩金，落腳在嘉義縣大林鎮「來富彩券行」...
過年期間「宅經濟」發威，網購一族，宅配取貨有新選擇！工研院開發的無人包裹「智...
無論工作或私人生活，你時常都透過LINE來溝通聯繫嘛？那你肯定加入了許多群組，天...
回顧2016年全球各大品牌事件，令人印象最深的應屬於三星Galaxy Note 7爆炸案，不僅影響公司業績，還重創品牌形...
「金雞迎來好運到，運彩加碼真熱鬧，旺旺中時來報到，時來運轉賺到爆」。黃曆丁酉...
運彩也有類似樂透彩高額頭獎的玩法，籃球有「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金60...
科技業漸穩 理工名校重回企業愛用寶座 根據1111人力銀行最新的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年雇主最...
女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊...
夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
經濟部常務次長楊偉甫指出，廢棄物資源化是趨勢，國內已有水泥業者協助處理其他產...
花蓮新城山礦場邊坡未曾有過坍方災情，日本、澳洲政府都來取經，欲一探邊坡綠化成...
找回民間投資 經濟才有救
北京近期將「促進房地產市場平穩健康發展」確定為2017年經濟工作...
一例一休讓勞資雙方吵翻天，這個原為促進國人生活品質的法案，卻...
國民黨即將選舉黨主席，在目前浮現的候選人中，沒有任何一位年紀...
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