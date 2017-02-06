行政院4年內將投入630億元進行水環境建...
零安樂死今正式上路，但全台截至1月底...
過年要到了，蓮心園彩虹班的學生開始紛紛地提及過...
迎接金雞年，台灣證交所董事長施俊吉表...
美國總統川普上任之後陸續展開施政作為...
英國鐵路車票有多貴？一對大學時期就認識的閨蜜，分別在英國的伯明翰與紐卡素工作...
中部地區最負盛名的賞櫻新秘境─國立暨南國際大學櫻花林，今〈5〉日推出在櫻花樹下...
日本福島核災將滿6周年，而東京電力公司昨表示，2號機組安全殼內部最大輻射值恐達每小時530西弗，人體若暴露於...
大年初九天公生，4日晚間11時（子時）一到，各家供奉玉皇大帝的廟宇擠滿信徒，台...
2017台北燈節於2月4日起隆重登場，今年市府製作的「舞動奇雞」小提燈，也在當日亮...
人類會以何種方式走向終點？一直是許多學家、科學家積極探討的議題。英國牛津大學...
你時常有掃描QR Code來連上某個網站或服務的需求嗎？那麼你手機中應該不會少了可...
羨慕存款數字後方好多「零」的有錢人嗎？投資專家指出，想成為有錢人，首先要改掉「賺更多的錢，是為改善生活...
科技業漸穩 理工名校重回企業愛用寶座 根據1111人力銀行最新的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年雇主最...
女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊...
夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
林美珠應斷然暫停一例一休
春節假期部分台鐵員工以休假名義罷工，台鐵決予重罰，交通部竟然...
在春節長假之前，中國央行在推出臨時流動性便利（TLF）操作工具...
阿里巴巴集團董事局主席馬雲先前與美國當選總統川普的會面引發熱...
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