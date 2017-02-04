大陸廣東省東莞市以製造業聞名，曾號稱...
Uber來台營業近4年，因未遵照我國法規...
小朱因家人無力照顧，所以從小學時期就來到了中心...
書中自有黃金屋、顏如玉？我們求學不外...
據傳將被命名為「山東號」、大陸在建的...
嘉義與彰化等縣市3日力挺台灣燈會，嘉義縣長張花冠盛讚雲林將布袋戲結合花燈原鄉...
今年春節台中麗寶樂園度假區成績亮眼，初一至初五樂園入園人數達4.7萬人，整體來...
交通部對Uber開出2億3100萬元罰單，逼得Uber宣布10日起暫停台灣地區服務，願與政府重新溝通，態度看似低頭，但U...
新北市中和區烘爐地南山福德宮每逢年初五迎財神，一早就湧入大批信徒，排隊向土地...
編按：每逢春節期間，許多知名景點都湧現人潮，其中部分景點更因坐擁「幸運物」，...
由於利率依然處於低檔，蘋果選擇發債籌資。繼去年7月後，蘋果再度涉足債市、發行1...
叫車服務公司優步（Uber）執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）周四宣布，他已辭去...
美國1月非農就業人口增幅遠大於預期，加上投資人對鬆綁金融監管感到樂觀，激勵銀行及其他金融類股領漲，推升美...
科技業漸穩 理工名校重回企業愛用寶座 根據1111人力銀行最新的「2017雇主最滿意大學」調查顯示，今年雇主最...
女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊...
夜尿多？小心身體已經提早老化了。養生專家白雁指出，年輕的本錢來自皮膚緊實度、...
台灣第一個！創作者工廠在台北松山文創園區正式啟用了，老菸廠、新生命，提供創作...
台灣第一個創作者工廠就在台北松山文創園區，２０１４年由Evan Lin 成立的有家攝...
自由之家沒看到的台灣亂象
交通部公路總局針對Uber違法營業，祭重罰2億3100萬元並將鐵腕勒...
一例一休造成的漲價效應在農曆年後繼續上演，不僅私營企業的人力...
新官上任總要放幾把火，何況是川普總統。川普就職第一個星期，連...
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