產值3兆 VS.8千億！強勁韓流 KO台灣文創

台灣並不缺少發展文創產業的「文化要素」，台味十足的電音三太子即為最好例子。圖為前年大陸國際文化產業博覽交易會，電音三太子相當受到歡迎。（新華社）

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中國時報
／台北報導
《太陽的後裔》等韓劇賣翻全世界，南韓半官方組織最新統計，今年南韓光是影視音文創產值就有約8826億台幣，相當台灣全部文創產業產值。（東森戲劇台提供）
台、韓文創產值比一比

韓流文創席捲全世界，台灣文創卻在原地踏步。南韓半官方組織「文化產業振興院」（KOCCA）最新統計，今年南韓文創產業產值高達110.4兆韓元（新台幣3.30兆元），甚至與南韓半導體業產值相當，相較下，台灣文創產值連1兆台幣都不到，被韓流打趴。

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去中國化 自我閹割優勢

根據我文化部「2016文化創意產業發展年報」，2015年台灣文創產值僅8339億元，不到南韓三分之一，而韓國傲視全球影視音產業，加總即達8826億台幣，相當台灣全部文創產業產值；而南韓文創外銷年產值新台幣2032億元，亦狂勝台灣890億元。

歐巴放電吸金 產值追平半導體

韓國「文化產業振興院」認定的文創產業包括出版、電視、廣告、遊戲、電影、音樂、漫畫及動畫片等10大類。其中產值最高為出版業，達19.9兆韓元（5954億台幣），其次為電視17.8兆韓元（5325.7億台幣），第三為廣告業15.2兆韓元（4647.8億台幣）。

在台灣，文化部認定的文創產業就有「15+1」項，包含工藝、產品設計、建築等在韓國不屬文創領域，產業範圍其實比韓國更廣，但產值卻大大不如。

2015年台灣文創產值最高前三名依序為廣電產業1561億元、廣告業1493億元和工藝產業1212億元。相較韓國產值最高的出版業，台灣出版產業產值則僅1032億元，且自2013年來逐年下滑。

產業範圍勝韓 外銷內需卻全輸

從外銷來看，南韓文創產業今年出口金額67.4億美元（新台幣2032億元），且每年成長率平均8.2%；2015年台灣文創外銷收入890億新台幣，較前年下滑0.54％，近年外銷收入締約持平。

內需方面，南韓人口目前約5125萬人，約台灣人口兩倍多，但南韓文創內需產值高達103兆韓元（新台幣3.08兆元），台灣僅7449億元。

其他南韓文創產業類別產值依序為遊戲12.1兆韓元（新台幣3620億元）、電影5.9兆韓元（新台幣1765.2億元）、音樂5.8兆韓元（新台幣1735.3億元）、漫畫1兆韓元（新台幣299.2億元），及動畫片7000億韓元（新台幣209.4億元）。

(中國時報)

為台灣文創把脈！新聞透視－政府忙促轉 文化巨輪空轉
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多頭馬車 產業斷鏈
行銷欠整合 業界不團結
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