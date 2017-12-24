勞基法萬人遊行 政院外爆衝突！府強調 支持政院修法規畫

2017年12月24日 04:10 中國時報 廖德修 、 陳鴻偉 、鄭舲、 曾薏蘋 ／台北報導 、鄭舲、／台北報導

反《勞基法》修惡大遊行昨於民進黨中央黨部集合出發，逾100個工會組織加上一般民眾、青年學生，合計萬餘人參與，途中與警方發生二波推擠衝突，多人受傷。晚間遊行結束，仍有數百人占據周邊道路，警方強勢抬離，人群才漸散，但至深夜仍有民眾與警衝突不斷。

來自護理、工程、客運、物流、保全等5大產業參與大遊行。電資工會代表高喊，「我是工程師，我不要爆肝，我是人，我要休息。」護理師工會代表說：「你們要過勞護理師幫你們打針嗎？」

勞團訴求 撤回修正草案

電資工會代表吶喊，他是一位工程師，因大家都有同儕壓力，下班不敢第一個走，有一天他工作到9點半，正要走竟被主管問，「你今晚工作計畫是什麼？」「我今晚計畫就是『回家啦』，所以我離職了！」

遊行隊伍沿途高喊口號，下午有人強扯圍在行政院外柵欄，警方見狀制止，雙方發生第一波衝突。傍晚部分勞團決定準時6點解散，另一部分要求持續抗爭，雙方意見不同互嗆，群眾也失控。其中，數十人開始猛烈衝向警方，爬上拒馬，試圖推倒柵欄，隨即被架離。過程中1名梁姓男子自稱遭撞斷肋骨，也有人倒地不起。

勞團此次遊行訴求是政府撤回《勞基法》修正草案，因其中涉及放寬7休1制，勞工可連續上班12天，輪班間隔從11小時縮短為8小時，及單月加班上限從46小時增至54小時；取消做1算4，加班費改核實計算等。

對於遊行訴求，勞動部重申，《勞基法》修法對勞工權益保障不會倒退，例外也絕不致變原則，政府願意承擔把關責任。

勞部保證 勞檢嚴格把關

勞動部強調，放寬7休1規定僅限特殊情形，如時間、地點、性質、狀況特殊4類情形。即使政府指定行業，同意給例外彈性，也不會毫無限制，會對適用時機嚴格把關。

總統府發言人林鶴明昨晚指出，尊重遊行也支持政院修法，為讓勞工有更好的勞動條件，也助益產業持續發展，行政部門正就勞工、產業在勞基法上實際適用情形，做整體考量。

(中國時報)