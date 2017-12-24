新聞透視－勞基法修法 政院應穩步向前！避免陷入囚徒困境

勞工團體23日舉行大遊行，號召全國100多個工會組織、上萬名民眾參與，沿途高喊「終止過勞」等口號，要求政府撤回《勞基法》修正草案。（實習記者陳嘉信攝）

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中國時報
抗議群眾在台北市街頭四處流竄，晚間11點再度與行政院外員警發生衝突，抗議民眾遭到壓制。（陳信翰攝）
1223大遊行勞團訴求與勞動部回應

面對上萬群眾上街反對《勞基法》修法，政府確實有必要虛心傾聽；畢竟任何修法都有未臻理想之處。但，政院出手再修《勞基法》，確實可替企業重拾經營彈性，讓勞工掌握選擇彈性，也為勞資政三輸的「一例一休」補破網，既是如此，就不該一遇壓力就轉彎，讓自己陷入修法的囚徒困境。

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所謂囚徒困境，簡單說就是個人最佳選擇，往往不是團體的最佳選擇。以這套理論來看修訂《勞基法》所面臨的挑戰，就是政府到底是該把焦點集中在照顧多數人，還是少數的極端個案？相信任何理性的政府，都會選擇兩權相害取其輕。

放寬彈性 創造勞資雙贏

問題來了，當蔡政府為解決「一例一休」引發的紛擾而再次修法，為何又會陷入父子騎驢的窘境？或許，反對修法者會說，他們不是反修法，而是反對「修惡」；問題是，行政院版真有修惡嗎？

就以「輪班間隔縮短為8小時」為例，此次修法有關「11小時得縮短為8小時」的條款，主要是針對「輪班制」職務，而且是必須在「工作班次更換」時才能縮短。結果，部分勞團卻認為這部分一放鬆，等於讓全國勞工陷入休息8小時就得起床上班的災難，這恐怕已誤解修法的內涵。

又或是，所謂鬆綁七休一，主要仍是在周休二日、每周工時未增加的基礎上，放寬工作與休假安排的彈性。雖然，台灣仍存在要求勞工長期不休假的血汗企業，但針對這部分，就必須仰賴勞檢，而不是因為有這些違法企業，就要求全國企業都必須跟著失去彈性。

此次修法，確實存在太多類似以訛傳訛的狀況，但卻鮮少見到行政院對此有清楚說明，才會落得此刻修也不對、不修也挨罵的矛盾窘境。

阻力雖大 不隨風吹草動

民進黨自詡長年與工運團體站在同一陣線，如今要修《勞基法》所要面對的責難與期待，自然會遠大於國民黨。且當前台灣多數勞工處於長期低薪狀態，一遇到與自身有關的《勞基法》修法，自然很容易藉此宣洩不滿情緒，讓修法的阻力更顯沉重。

然而，《勞基法》既然非修不可，而目前草案內容也確實有助提升產業發展、總體經濟與勞資權益，行政院就該穩住陣腳，而不是心隨風吹草動，放任誤解扭曲修法本意。

(中國時報)

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