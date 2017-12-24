部分群眾占路靜坐 優勢警力驅離

2017年12月24日 04:10 中國時報 廖德修 、鄭舲、 曾薏蘋 、 陳鴻偉 ／台北報導 、鄭舲、／台北報導

勞動部雖重申，《勞基法》修法對勞工權益保障不會倒退，反《勞基法》修惡1223大遊行訴求，主要是勞團認為若通過修法，會造成勞工嚴重過勞，成為越修越退步的「過勞死版勞基法」。

貨運倉儲產業工會代表指出，他們要反對是《勞基法》修惡，這樣的工時會造成路上及司機危險性，若肇事還要負擔6成賠償，也無法勞資協商。

台灣保全工會代表說，他一天工作12小時，曾經1個月做了快500小時，有個同業就是這樣，管委會發現他怎麼躺在沙發上，結果就是過勞死，公司只捻香、給1萬元就不聞不問。

昨天遊行群眾未按遊行路線前進，數次有人高喊：「隊伍回頭！」更有人試圖強衝行政院，迄晚間結束，仍有數百人占據周邊道路，警方於是強勢逐一抬離。

傍晚6時20分，桃產工會為主的勞團宣布解散，許多人紛紛離去，但留下的群眾仍持續靜坐、演說，占據忠孝東路、中山北路口不願離去，員警雖一度開放慢車道通行，但仍有些許民眾阻擋車輛，遭警方拉開。

晚間8時許，警方以優勢警力逐漸將近300名群眾勸離、抬離，恢復交通。中正一分局指出，部分行為脫序的群眾已全程蒐證，將依違反社會秩序維護法、占據道路的公共危險罪調查，帶頭者包括桃園市產業總工會顧問毛振飛、台灣高教產業工會研究員陳柏謙及活動申請人韓士賢等。

(中國時報)