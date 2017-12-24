護理工會批「拿性命開玩笑」

台灣護師醫療產業工會23日在立法院外舉行「拒修惡法護病安」記者會，並拿出各式班表，抗議輪班間隔縮短將把醫療人員推向過勞的火坑。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

不滿政府將《勞基法》修惡，其中包括輪班休息時間從11小時降為8小時，台灣護理產業工會強調，休息時間若改為8小時，扣掉交班、通勤和梳洗時間，實際睡眠僅剩4~5小時，根本是拿護理人員和病人的性命開玩笑。

台灣護理產業工會理事長盧孳艷指出，很多護理師都要輪班，常常小夜班（下午16時到凌晨24時）上完，下一班可能是早上8點的白天班，由於病人須24小時的延續性照顧，下班後與上班前，至少需要15~30分鐘的交班，「有複雜病情的患者時，甚至會超過1小時」，再扣掉通勤與回家梳洗時間，根本沒什麼時間睡覺，不僅通勤時容易發生意外，上班更可能因精神不濟而給錯藥、打錯針，痛批此次修法根本是拿護理人員和病人的生命安全開玩笑，「修法的人真的住在人間嗎」？

在南部某醫院上班的陳姓護理師說，醫院規定「提早15分鐘上班、晚15分鐘下班」，且她若是值白天8點下班的大夜班，常快9點才離開醫院，因熬夜沒胃口吃早餐，且經常回家躺在床上不到6小時，就得起床梳洗、在下午4點以前到醫院上小夜班，她自嘲還好上班都戴口罩，不會讓病人看到她充滿倦容的臭臉。

盧孳艷強調，若把輪班間隔從11小時調為8小時，將讓醫院不用聘請足夠人力，「反正班表有洞就塞人上班」，除了讓護理師過勞，由於上班表總是不固定，也會造成生理時鐘大亂。

蔡英文總統選前喊出「醫師納勞基法」，身為「準勞工」，也有醫師昨天上街頭響應。醫勞盟發言人姜冠宇表示，身為最過勞的住院醫師，常常一上班就是20小時起跳，日前衛福部雖規定，住院醫師連續工時不得超過28小時，但就算「準時」下班，當面臨報告、會議時，甚至出現「下班做報告、交完報告接著上班」情況，他自己就曾因此好幾天住在醫院。

姜冠宇強調，一旦輪班制度從11小時降為8小時，本身就工時超長的醫師，更可能面臨休息不足的情形，對於較偏鄉、人力不足的醫院，資方「絕對會去踩紅線」，讓偏鄉醫師因過勞而跑光光。

(中國時報)

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