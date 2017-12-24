挺賴香伶立場？柯P妙答沒反對

2017年12月24日 04:09 中國時報 劉于翔 、 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市勞動局長賴香伶昨天參加1223反勞基法修惡大遊行，她說勞基法修法茲事體大，中央政府不應該在如此急迫時間內，倉促強行到下一個階段，應該要很充分地跟各階層勞團協商、溝通。台北市長柯文哲被媒體追問是否支持賴香伶的立場，柯妙答：「至少我沒有反對！」

勞基法草案修法過程，賴香伶即多次堅定表達反對意見。賴香伶說，參加遊行「沒有任何壓力」，以往政府、資方要求勞工為了所謂的「經濟發展」犧牲奉獻，但其實往往都在犧牲勞工權益，且不見得有道理，這次上街頭就是勞工對勞基法意見的表達，她聽了不少勞工的意見，回去會向柯文哲報告。

幾乎與賴香伶上街遊行同一時間，柯文哲前往五分埔參加活動。對於媒體詢問賴香伶是否有報備參加遊行一事，柯文哲說：「她事先有寫公文，我告訴她假日去遊行，不用寫公文給我，放假就去啊。」

柯文哲表示，台北市政府現在最大的特色，就是鼓勵每位局處首長去做該做的事，「我自己是亞當斯密的信徒，每個人去爭取他的最大利益，就會是國家最大的利益。」被問及是否支持賴香伶的立場，柯回答：「至少我沒有反對！」

針對勞基法修法引發爭議，柯文哲表示，立法院藍綠陣營還是會有折衝，但修法後就要想辦法去執行。他強調說：「好歹修出來之後，要讓地方首長可以執行，不要再酌情辦理，那我真的會抓狂！」

(中國時報)