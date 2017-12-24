挺賴香伶立場？柯P妙答沒反對

表明反對勞基法修法立場的北市勞動局長賴香伶（左）現身遊行隊伍，表示上街頭是勞工意見的表現。（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市勞動局長賴香伶昨天參加1223反勞基法修惡大遊行，她說勞基法修法茲事體大，中央政府不應該在如此急迫時間內，倉促強行到下一個階段，應該要很充分地跟各階層勞團協商、溝通。台北市長柯文哲被媒體追問是否支持賴香伶的立場，柯妙答：「至少我沒有反對！」

勞基法草案修法過程，賴香伶即多次堅定表達反對意見。賴香伶說，參加遊行「沒有任何壓力」，以往政府、資方要求勞工為了所謂的「經濟發展」犧牲奉獻，但其實往往都在犧牲勞工權益，且不見得有道理，這次上街頭就是勞工對勞基法意見的表達，她聽了不少勞工的意見，回去會向柯文哲報告。

幾乎與賴香伶上街遊行同一時間，柯文哲前往五分埔參加活動。對於媒體詢問賴香伶是否有報備參加遊行一事，柯文哲說：「她事先有寫公文，我告訴她假日去遊行，不用寫公文給我，放假就去啊。」

柯文哲表示，台北市政府現在最大的特色，就是鼓勵每位局處首長去做該做的事，「我自己是亞當斯密的信徒，每個人去爭取他的最大利益，就會是國家最大的利益。」被問及是否支持賴香伶的立場，柯回答：「至少我沒有反對！」

針對勞基法修法引發爭議，柯文哲表示，立法院藍綠陣營還是會有折衝，但修法後就要想辦法去執行。他強調說：「好歹修出來之後，要讓地方首長可以執行，不要再酌情辦理，那我真的會抓狂！」

(中國時報)

新聞透視－勿忘黨章 追求國家富…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。