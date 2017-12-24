為台灣文創把脈！新聞透視－政府忙促轉 文化巨輪空轉

2017年12月24日 04:10 中國時報 邱祖胤

台灣軟實力聞名全球，但政府不給力，產業只能單兵作戰，非常辛苦。圖為去年於北京文博會上，台灣業者端出文創精品，風格清新的精緻展品，在展場上格外吸睛。（新華社）

數字會說話，但數字是冰冷的，也是殘忍的。同樣耗費十多年，韓國文創做出成績，而且愈做愈好，台灣卻只剩口號及口水，原地踏步，寒了本地文創業者的心，也寒了民眾對政府的期待。

此刻人們不禁納悶：政府這些年到底做了些什麼？努力了些什麼？平心而論，綠營執政快兩年，民眾對文化政策卻完全無感，看到的只有文化部在忙轉型正義，到處辦公聽會、推動審議式民主，急著為中正紀念堂改名，四年過去，文化部該不會只留下這項「政績」吧？

原地踏步 文創業者心寒

令人心急的是，台灣本來就具有一定的軟實力，文創產業早就在各行各業拚搏有年，但政府政策沒重點、沒方向，產業要擴大到一定規模就有限，要在國際間競爭更是難上加難。

舉例而言，台灣的文創法列出「15+1」項文創產業，其中卻有影視音、出版、工藝等8項產業歸文化部管；廣告、設計、數位內容等6項歸經濟部管；建築設計產業歸內政部管（業界戲稱不賺錢的歸文化部，賺錢的歸經濟部）。如此多頭馬車，如何有效整合？

部會整合 讓專業來領軍

再看韓國不遺餘力推動CGA產業，漫畫、遊戲、動畫產業整合由一個主管單位推動，分進合擊，形成有效產業鏈。反觀台灣，漫畫歸文化部管；動畫歸經濟部管；遊戲又分兩部分，軟體設計屬數位內容，歸經濟部，電競屬競賽領域，歸教育部。產業整個斷鏈，如何打群體戰？

最嘔的是，台灣起步其實不算太晚，文創法早在2010年三讀通過，但一晃眼8年過去，文創法的執行單位「文創院」相關法案，卻一直卡在立法院難產，文化部今年盤點文創產業之後才決定，準備將原本規劃的財團法人「文創院」轉型為行政法人「文化內容策進院」…看來要等政府帶頭來做，還有得等，說台灣的文創輸在起跑點，一點都不冤枉。

文化底蘊 不能一刀切開

如今看來要急起直追，有點痴人說夢，還好搞文創的人就是愛做夢、會做夢，不拚到最後一刻不願服輸。但政府應聽取專家建言，盡快將各部會整合一體作戰，不要再各管各的。更重要的是，不要放棄原屬於中華文化內容相關的優勢。

畢竟文化講求的是底蘊，而台灣又是個移民社會，各種文化的融合正是台灣最大的特色，硬生生的一刀切，只會把文化切得七零八落，最後什麼都不剩。

(中國時報)