去中國化 自我閹割優勢

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中國時報
／台北報導

台灣文創是否還有機會？亞太文化創意產業協會理事長陳立恆表示，把引領華人文化圈的文化內涵擱置不用，便是去了歲月的累積，甚為可惜；也有專家表示，若能以中華文化為連結，密切尋求與對岸合作的機會，商機依然龐大，但目前兩岸關係急凍，這條路行不行得通，要看高層的態度，但去中國化、意識型態掛帥，絕對會危害文創發展。

陳立恆表示，台灣要提升文創產業，第一要務是要先「定義」，「我們到底要標榜什麼作為文化特色？中華文化？台灣文化？南島文化？」陳立恆說，政府若沒有對文化認知的引導，即使業者有足供發展的內涵，應用上也會錯亂，畢竟『文化是歲月與才情的有機生長』，刻意切割，反而喪失原有的優勢。

陳立恆也以台灣文創產業的產值排名來看，前4強為廣告、電視廣播、工藝產品及出版，但「台灣最自豪的卻是電影、唱片，或許反映了台灣對自我優值的誤判。」如此一來勢必造成打進國際文化與市場的落差。陳立恆強調：「政府有必要帶領文創產業，找到最有價值的內涵。」

藝拓國際執行長曾國源則指出，台灣文創的另一個問題是政府在補助政策，不似韓國「扶強不扶弱」，雨露均沾的結果，是無法建構起夠大的平台，「人才只能到處竄流，西進對大陸的文創產值帶來提升，但這種『影響產值』卻無法估算為台灣的產值。」

(中國時報)

為台灣文創把脈！新聞透視－政府… 多頭馬車 產業斷鏈

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