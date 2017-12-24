2017年12月24日 04:10 中國時報 許文貞 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台灣文創發展十多年，卻始終看不到韓國的車尾燈。台灣文創公司董事長王榮文表示，政府單位如能有效整合作戰，並鼓勵原創發展，台灣還是大有可為。

台灣文創公司董事長王榮文表示，「無論是內需或外銷，文化部、交通部觀光局，經濟部等相關單位如果能整合作戰，鼓勵台灣原創發展，讓民眾願意相信有台灣特色的創作者，才有機會產生讓台灣驕傲的原創IP。」

王榮文表示，談文創，就是要做品牌，作原創IP，其實是本小利大的事，但有好的原創IP還不夠，還需要夠大的市場做支撐，「南韓是用整個國家的力量在做宣傳，也跟觀光產業結合，效果很好。」

王榮文指出，韓國的文創產業發展，一開始就先從電影、電視產業切入，「因為粉絲經濟、明星效應可以擴大數位內容的產值。相較之下，台灣在電視電影這塊沒有做成功，無法產生後續效應。反而是台灣的流行音樂影響較廣，範圍包含全東南亞和大陸。」

「就連中國大陸也在主打『文旅商』。」王榮文表示，文化特色加上觀光旅遊，就能帶動經濟，像是許多的特色小鎮、觀光據點和歷史古蹟。加上大陸自己內需市場就大，產值會愈來愈好。

藝拓國際執行長曾國源則指出，相較於韓國文化政策的持續性，台灣往往因政治因素造成文化認知及政策的翻轉，「政策不延續，但企業和產業發展卻是不能喊停！」曾國源認為，台灣需要持續性的產業發展智庫和由政府主導的計畫，帶動產業整合。

(中國時報)