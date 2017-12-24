文創園區助燃 大陸急速噴飛

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中國時報
／綜合報導

為推動經濟結構轉型，大陸近年來大力推動文創產業發展。光是互聯網線上文創產業一年的總產值就有3000億人民幣（下同；約1.5兆台幣），預計三年後將井噴上漲，翻倍超過6000億元(約3兆台幣)；以視頻文創產業為例，截至2017年6月，大陸網路視頻使用者規模已達5.65億人。

現今文創園區遍布大陸各地，大陸從1990年代開始建設文創產業園區，到2002年末，只有48個園區建成，然而2012年時出現井噴之勢，達到1457個，2015年，正常運作的園區在2500個左右。並初步形成首都、長三角、珠三角、滇海、川陝、中部等六大文創產業聚集區。

上海市不久前更提出「關於加快本市文化創意產業創新發展的若干意見」，簡稱「上海文創50條」，將加快推動文創產業發展。提供相關優惠政策給文創企業，包括按照規定減按15％的稅率徵收企業所得稅；對職工教育經費支出，准予在計算應納稅所得額時扣除；自貿區內的文創企業進口自用設備，可享免徵關稅、進口環節增值稅等。

大陸互聯網龍頭企業騰訊的副總裁孫忠懷此前曾表示，光是目前的互聯網線上文創產業，一年總產值就差不多有3000億元，預計三年後將翻倍超過6000億元。以線上視聽行業為例，截至2017年6月，大陸網路視頻使用者規模已達5.65億人，「這是一個充滿無限可能的巨大市場」。

(中國時報)

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