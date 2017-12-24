國共論壇 可望明年4月舉行

2017年12月24日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義。（季志翔攝）

國民黨主席吳敦義昨出席「新台灣之子歲末迎新大聯誼」活動，致詞時表示，希望兩岸恢復交流，回到和平穩定發展。未料，一名男子突然高聲怒嗆「你不說和平統一，我們不支持你。」吳見狀笑答，「什麼時候和平統一，你不要提這個事，那是自然的。」

民眾嗆吳不談和平統一

嗆聲男子隨即被維安人員與現場工作人員架離，他接受本報訪問時自稱姓周、今年71歲，自空軍退伍，高中時就加入國民黨，是資深黨員。周男表示，他受邀出席吃飯，但聽到吳敦義致詞後覺得不快。

周男氣憤難平表示，吳敦義應說清楚，何謂「不統、不獨、不武」？國民黨過去廢除「國統綱領」，如今喊了7、8年「不統、不獨、不武」，結果讓民進黨將台獨勢力搞大，國民黨至今還不改弦易轍。

周男強調，台灣本來就屬於中國大陸，絕不能被日本人拿走，更不可以搞獨立，否則兩岸將爆發戰爭。他質疑，「吳敦義主席當得軟趴趴，國民黨要怎麼再起？」

主席軟趴趴 藍怎再起

吳敦義則指出，所謂「和平統一」就如同「三民主義統一中國」，只要未來兩岸能實現「禮運大同篇」理念，可能性將無限寬廣。他強調，目前時機尚未成熟，不必在此時談統一，幾十年、幾百年後有可能也說不定，就讓一切水到渠成。吳說，兩岸不要打仗、衝突，這就是大家所期待的。

另方面，被問到何時舉行「國共論壇」，吳敦義表示，等明年大陸兩會結束後，若有適當時機，應該會在4月份舉行；由於陸方催促盡快安排論壇事宜，因此他指派黨內大陸事務部主任周繼祥赴陸磋商，討論時間、地點、要談的內容等，期盼能納入台商權益保障、開放陸客、陸生來台等3大議題。

盼論壇打開兩岸僵局

吳敦義指出，兩岸正面臨僵局，很多狀況需要修改，希望藉由論壇打開僵局，別傷害到人民。

此外，吳敦義也說，海基會與海協會現在無法溝通，希望論壇能討論國民黨將來要如何擴大在大陸的台商服務中心。至於是否將按慣例舉行「吳習會」？吳語帶保留表示，不能評論或預測。

(中國時報)