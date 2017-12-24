新聞透視－勿忘黨章 追求國家富強統一

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中國時報

面對自稱是資深黨員的民眾怒嗆「不說和平統一，我們就不支持你」，吳敦義大可以「我聽到了」或「謝謝你寶貴意見」作為回應，甚至微笑不語，藉此化解衝突場面。但他卻是要求「別提這個事」，台灣向來以擁有民主自由為傲，何以民眾不能公開表達理念？吳一番話不僅幾近失言，更可能再次引發黨內對其立場的質疑。

雖然兩岸統一並非現今台灣社會的主流共識，甚至大多數民眾是聞「統」色變，避之唯恐不及。但是也不能否認，仍有部分民眾渴望，兩岸能走向融合，最終統一。

更何況，國民黨《黨章》前言開宗明義便寫道，「…追求國家富強統一之目標，始終如一。願我全黨同志，秉持傳統革命精神，互策互勵，共信共行…。」《黨章》總綱第一條也寫明，「…實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家。」

吳敦義既然身為黨主席，還脫口不要提統一，當然會引發黨內質疑，他是否否定了自己政黨的基本理念與價值；更可能讓外界聯想，不談和平統一，難道是要談「和平獨立」？

再者，看看民進黨，有其「台獨黨綱」，不少綠營人士也以實踐台獨為志，如今民進黨已全面執政，相信兼任黨主席的蔡英文總統，也會受到不少來自深綠的壓力，要求她遂行台獨意志。但我們曾幾何時，看過蔡英文公開要求「不要提台獨」？

吳敦義身為政黨領袖、公眾人物，從政經歷又完整，對於類似嗆聲場景，理應思空見慣，處理起來游刃有餘。特別是「國共論壇」現已進入磋商階段，藍營人士的言行都該要更加小心，避免節外生枝。

(中國時報)

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