唐鳳出奇招 視訊參與聯國會議

2017年12月24日 04:09 中國時報 鄭舲／台北報導

行政院政務委員唐鳳上周透過數位機器人，出席聯合國網際網路治理論壇（Internet Governance Forum, IGF），席間一度引起大陸代表抗議，但最後仍順利進行。唐鳳幕僚表示，考量實務面無法親自出席聯合國會議，用機器人發言又切合論壇主題，才會用此方法。幕僚表示，這次會議參與方法定調為一次嘗試，也是一種示範，未來其他部會若想應用相關技術，也可做經驗分享。

第12屆聯合國網路治理論壇18日至21日在瑞士日內瓦舉辦，唐鳳透過遠端視訊方式在第4天的會議發言，期間被大陸出席官員抗議。大陸代表指出，IGF是聯合國正式會議，只有聯合國承認的國家才能參加，還直言該場會議非台灣提倡一中一台或台灣獨立的地方。

我方邦交國索羅門代表立刻發言回應，要求陸方代表尊重會議主持人。會議主席伊巴拉則回應，「我們這裡並非討論政治，而是政策。我們並沒有要傳遞其他訊息。這個會議純粹是成功故事的經驗分享，無須做更多聯想。」

唐鳳以機器人在聯合國會議上發言後，昨仍低調不願受訪。唐鳳辦公室幕僚表示，當初在籌備時，內部就定調為不主動公開，因為出發點不在媒體宣傳，可能是參與過程有民間人士在臉書公開，事情才會曝光。幕僚說，被知道當然不是壞事，但若廣發採訪通知主動受訪，就違背了不主動公開的原則。

幕僚表示，聯合國不承認中華民國，用台灣護照仍無法進入聯合國歐洲總部，導致唐鳳本人難以出席會議，加上應邀出席的5位代表加隨行人員，一行人10幾人要到當地，耗費成本大；且這次會議主題就是在討論網路發展，也未禁止遠距方式參與，唐鳳才會想出以「遠程出席機器人」視訊方式與會。

幕僚提到，唐鳳21日晚間就在行政院的辦公室，與同樣應邀出席的台灣民間代表、交通部代表及國家通訊傳播委員會（NCC）等代表，透過機器人參與聯合國會議。

幕僚表示，這個遠距方式得以實行，須感謝會議主辦國、友邦巴拉圭，允許及幫助唐鳳使用機器人視訊出席；還有外交部駐地人員在現場協助處理租用機器、測試連線等各種事務。幕僚說，未來其他部會或其他人若想應用相關技術或了解這次經驗，唐鳳很樂意將這種參與模式推展到其他國際會議。

(中國時報)