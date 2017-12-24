我高階官員出席國際海洋會議

2017年12月24日 04:09 中國時報 楊孟立 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

歐盟今年10月初舉辦「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議，邀請農委會及漁業署2位兼具ＮＧＯ身分的高階官員出席，不僅成功突破中國大陸在國際場域的封鎖，台灣更立下2項具體承諾，並被納入大會會議記錄。

去年520政黨輪替後，兩岸關係急凍，台灣國際空間緊縮，屢屢被迫消失國際會議。不過歐盟在10月5日、6日於馬爾他舉辦「我們的海洋」國際會議，我方官員因同時具有ＮＧＯ身分，得以獲邀出席，參與這項超過百國共襄盛舉的海洋會議。

知情官員表示，「我們的海洋」不是組織，而是一場會議。每年的主辦國可以決定邀請誰參加。今年歐盟是邀請「中華民國對外漁業合作發展協會」，剛好對外漁協的董事長是農委會副主委黃金城，兼任常務董事則是漁業署副署長黃鴻燕。

官員說，美國之前辦過兩屆「我們的海洋」，都未邀請我官員，只邀一個非官方的學者。但這次由於對外漁協是ＮＧＯ，因此大陸也不能說什麼，台灣得以低調參加並達成協議。

歐盟經貿辦事處在臉書貼文，與會的100多國總計立下400多個實質承諾，台灣也名列其中2項。將支持最新漁業法令的實施以加強管理台灣遠洋漁業，並共同打擊非法漁業活動。同時宣布支持一項為期5年，預算總計6476萬歐元 (約23億台幣) 的強化管理實施計畫，內容包含電子監控與回報、港口國措施公約實施等。此外，台灣將支持一項為期4年，預算約5億多台幣的研究計畫，包含研究人造珊瑚礁作為適切海洋棲地，與清理澎湖群島四周等。

(中國時報)