鄉親勸進 侯友宜喊向前行

侯友宜到朴子受到鄉親熱烈歡迎。（洪榮志攝）

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中國時報
／綜合報導
新北市副市長侯友宜與行政院長賴清德（左二）、23日一前一後分別到台南市土城鹿耳門聖母廟參拜，隔空叫陣意味濃 厚。（洪榮志攝）

新北市長選舉民調領先的新北市副市長侯友宜，23日南下台南市土城鹿耳門聖母廟參拜，與綠營新北市長參選人呼聲最高的行政院長賴清德，一前一後參拜，頗有「互別苗頭」意味。侯更回嘉義朴子老家，在鄉親鼓勵「一定要出來選」的氣氛下，強調會繼續為新北市打拚，讓朴子鄉親因他而感到驕傲，展現更上一層樓的企圖心。

深入敵營 人氣不輸賴揆

儘管深入民進黨大本營台南，侯友宜所到之處受到民眾歡迎，人氣不輸賴清德。被問及參選新北市長，他意有所指地說，「我每天都在打拚，拚看看市民會不會更好，民眾對我疼惜的聲音，都有在聽，我一定會向前行。」

侯友宜抵達鹿耳門聖母廟時，立即受到民眾鼓掌歡迎，他展現超強親和力，逐一與民眾握手寒暄。國民黨台南市黨部主委謝龍介獻上1尊「關公」布袋戲偶給侯友宜，鼓勵更上層樓。侯當場操演說：「讓我們繼續將壞人殺下去，讓好人升上來，咱台灣與新北市才會愈來愈好；感謝媽祖，感謝龍介兄，讓我們將關公的精神繼續走下去，大家加油！」

侯小酸賴 要多關心勞團

被問到賴清德也在台南跑行程，侯友宜說，他覺得賴院長來台南也很好，但台北勞團在遊行，賴對勞工的問題，應該更關心才實在，因為勞團問題還是滿嚴重，所以「賴院長也要加油！」

接著，侯友宜返回嘉義朴子老家，抵達配天宮時，大批民眾高喊加油，鼓勵他「一定要出來選」，他也和大家握手致意。參拜後，他更向鄉親喊話，強調自己不會讓大家失望，會繼續為新北市打拚，讓新北市、台灣愈來愈好，大家團結起來逗陣拚。

侯友宜指出，坐什麼位置要先將那個角色扮演好，現在擔任副市長，將副市長做好，就一定有未來，所以只要認真打拚，好好做，一定有未來；做不好，大家都沒有未來，也包括他。

鄉親更喊出一人5通、10通電話，要打給住在新北的親友，讓侯高票當選；侯則感謝鄉親支持，鄉親疼惜和勸進聲都有聽到，這也是他往前走的最大動力。

包括民進黨籍的嘉義縣副縣長吳芳銘、縣議員黃嫈珺、朴子市長王如經、國民黨籍的縣議員李國勝等人都到場，展現侯在地方藍綠的好人緣。

(中國時報)

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