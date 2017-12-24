選戰觀察－逼賴出牌 國民黨一舉數得

2017年12月24日 04:09 中國時報 林金池 、 曾薏蘋

明年直轄市長選舉，民進黨南熱北冷，高市長初選打得火熱，陳菊新書被指是替劉世芳造勢，更引發黨內一場紛爭；反觀在新北市卻又舉棋不定。新北市副市長侯友宜趁賴清德回娘家之際「直搗黃龍」，頗有營造「侯賴對決」之勢，逼賴揆出牌。

侯友宜、賴清德被視為藍綠新北市長最強人選，兩人一前一後到台南參拜寺廟耐人尋味，因為如果賴神堅決不選新北，勢必折損其如日中天聲望，若弄假成真，賴因而勝選將被卡住4年，敗選則順勢出局，對國民黨而言，都是一舉數得之舉。

新北市選舉藍營內部雖是侯友宜、周錫瑋相爭，但侯有現任副市長優勢，加上高民調加持，黨內初選又將採取全民調方式，侯友宜只要勤跑市政行程，幾乎可說勝券在握。

因此，侯已將目標瞄準藍營最大假想敵賴清德，這次透過寺廟參訪，深入台南敵營「拚場」試水溫，更逼著賴揆加行程護盤，不僅比人氣更比魅力，侯更利用返鄉機會尋求鄉親溫暖加持，替選情加溫，倘若藉以逼出賴神參選新北市，兩強對決，勝負尚難定奪。

反觀南台灣高雄，民進黨高雄市長陳菊的新書《心內話》，大爆黨內祕辛，讓被點名的黨內人士，紛紛跳出來也說出「心內話」作為回應，但所引爆的黨內紛擾，讓初選變得更加火熱。

民進黨多數人認為，菊姐是為了力挺參選下屆高雄市長但民調不佳的立委劉世芳而放手一搏，若是如此，陳菊這招險棋，下的不僅沒有半點勝算，且還點燃新系與黨內其他派系的新仇舊恨。

預料下周民進黨中執會前召開的選對會，將會提前討論包括高雄市等四個初選區的初選民調時程，原本普遍希望明年農曆年後進行，現在可能因陳菊新書的效應，讓黨內更加憂心內鬥加劇，惟有趕緊選出人選才能止血。

民進黨目前有意角逐下屆高雄市長的立委，除陳其邁、管碧玲、劉世芳，還有孤鳥林岱樺及趙天麟，可說個個強棒，雖是黨內較勁，但和新北市市長選情一般，對手往往遇強則強，誰也不願先掀底牌，畢竟整合出最佳陣容對決，才有機會贏得最後勝利。

(中國時報)