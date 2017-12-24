侯南下踢館 賴加行程護盤

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中國時報
／台南報導

香火鼎盛的台南市土城鹿耳門聖母廟，23日意外成為下屆新北市長選舉的戰場。行政院長賴清德23日在台南安排5處行程，原本沒有聖母廟參拜行程，前天下午才臨時通知廟方準備接待，並在昨天侯友宜參拜後低調前往，侯、賴2人雖王不見王，但若有似無隔空過招，讓人嗅到選戰硝煙味。

賴清德22、23日兩天都在台南市視察，昨天上午第一站前往中西區參拜祀典武廟，再到大天后宮，回到台南的他顯得心情很好。

昨天下午1點許，賴清德視察「安南區城西垃圾掩埋場活化─太陽能光電設施」結束後，在立委陳亭妃、代理市長李孟諺、市議員蔡旺銓等人的陪同下，低調轉往鹿耳門聖母廟參拜。

對於新北市副市長侯友宜也在昨天專程到土城鹿耳門聖母廟參拜，賴清德未正面回應，他僅四兩撥千金表示，台南是台灣第一座城市，很多祖廟都發源於此，因此台灣有很多信徒都會到台南參拜，台南市民會歡迎任何人來體驗台南在地寺廟行程。

儘管此項行程並未公開，賴清德也沒有致詞與受訪，甚至因行程緊湊，未與在場民眾一一握手寒暄，但從賴清德突然增加此一行程，看的出來頗有不讓侯友宜踢館的意味。

賴清德以回娘家的心情回到台南，除赴寺廟參拜祈福，他也視察長照2.0照顧據點悠然綠園、前瞻計畫竹溪水環境改善計畫、城西掩埋場太陽能光電設施等，面對台南鄉親的熱情，他直稱心情特別輕鬆，表示此趟行程主要幫蔡英文總統的長照2.0與前瞻基礎建設兩項重大政策，落實地方推動。

(中國時報)

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