花媽新書無關初選 劉世芳叫屈

陳其邁23日在岡山舉辦「作伙挺其邁演講會」，大家牽手齊喊加油、當選。（林宏聰、林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導
民進黨高雄市長初選，因《花媽心內話》新書變得更火熱。綠委劉世芳23日在夢時代前空地舉辦大型造勢活動。（林宏聰、林雅惠攝）

「花媽的書無關初選！」陳菊出書引發紛爭，投入民進黨高雄市長初選的劉世芳，23日舉辦造勢活動，在台上替陳菊抱不平，強調書的重點絕非派系鬥爭；私下受訪時，她更略顯委屈說「我也從政30年了」，似乎強調自己並不需要花媽挺成這樣。

劉世芳昨下午在夢時代前空地舉辦「作伙手牽手，逗陣挺世芳」造勢活動，先與歌手張秀卿合唱《車站》，再和翁立友一起飆歌《堅持》，包括前行政院長張俊雄、綠委鍾孔炤、李昆澤、賴瑞隆、許智傑、邱志偉、邱議瑩等人均到場站台，主辦單位宣稱現場湧入近3萬人，是劉世芳投入初選至今，規模最大的造勢活動。

劉世芳登台細數高雄這幾年來的進步，強調選市長不是要選會說故事的人，也不是要選「說一拖拉庫、做不到一湯匙」的人，而是要選像她一樣「一步一腳印」的對象，才能延續翻轉高雄的步調。

她特別提及，最近陳菊市長新書《花媽心內話》，被很多媒體誤解成是初選鬥爭，「我要和各位講，這本書和初選沒關係」，她認為，書中要呈現的是2006年時，花媽如何在民進黨最落魄的時刻，獲得高雄人的支持，且一路走來從未讓高雄人失望。

外界解讀，陳菊新書是為了拉抬劉世芳的初選選情，因此受到責難、委屈，劉世芳趕忙回答：「沒那麼嚴重吧？」她強調，花媽支持她是因為兩人理念一樣，「我自己也從政30年了，又不是說我第一天進政壇，現在還在牙牙學語」。

(中國時報)

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