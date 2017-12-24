陳其邁打溫馨牌 推崇花媽貢獻

2017年12月24日 04:09 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選戰加溫，民進黨有意參選的現任立委紛紛開始暖身，立委陳其邁23日晚間在高市岡山區舉辦「作伙挺其邁演講會」，吸引近2萬多人到場，對陳菊新書掃到黨內高雄市長參選人，陳其邁呼籲外界不要有太多聯想，強調尊重陳菊的意見。

23日晚間在岡山區的「作伙挺其邁演講會」，包括前縣長余政憲、立委劉櫂豪及市議員周玲妏、陳政聞、翁瑞珠、林芳如等多人上台力挺陳其邁，還有影視歌星表演活動，現場萬人鄉親聚集高喊當選，場面熱烈。

陳其邁進入會場時被媒體追問，陳菊新書《花媽心內話》對高雄市長選情有沒有影響，陳其邁說，盼外界不要有太多聯想，「這一路走來，花媽不僅對高雄貢獻，也對我們年輕人非常栽培，我相信高雄有美好的未來，我們都非常尊敬花媽。」

陳其邁說，菊姐永遠是個溫暖親切的長者，為台灣民主運動無私奉獻的前輩，她對高雄的付出，高雄建設尤其是愛河也在陳水扁前總統支持、謝長廷老市長、葉菊蘭、陳菊市長的分工接棒下，成為高雄的光榮象徵，這樣團結合作的精神，應該在這座城市延續，因此要特別感謝他們的打拚和付出。

陳其邁表示，民進黨5位參選人大家都很優秀，他感謝其他4位參選人在初選時提出很多建設性的建議，民進黨受到高雄市民支持，要讓民進黨更團結，民進黨好、高雄就好，高雄好、台灣就好。

他也說，擔任5屆國會議員，在立法院沒有讓鄉親失望，每次國會評鑑都是第一名的立委，擔任過總統府副祕書長、行政院政務委員、也代理過高雄市長，經歷中央、地方、行政、立法的歷練。他若當選市長，將全力解決經濟結構轉型、人口結構老化及外移、空氣汙染嚴重及財政困難等問題。

(中國時報)