台大校長推薦投票 5人出線

2017年12月24日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校務會議「推薦投票」昨日下午4點結果出爐，中研院副院長周美吟、台大文學院前院長陳弱水、台大電機資訊學院院長陳銘憲、台灣大學副校長張慶瑞以及國發會前主委管中閔獲得推薦，可參加明年1月5日最終投票。

昨日的台大校務會議「推薦投票」，8名校長遴選候選人必須通過校務會議173席代表1/3票數也就是58票，才能成為校務會議推薦候選人。昨日共有161人領票。

校務會議設遴選門檻

今年是台大首度在遴選校長的過程中，加入校務會議「推薦投票」的門檻。台大校務會議共173席，無論出席人數多少，各校長候選人需拿到總席次1/3票數即58票，才能通過門檻。一旦達到門檻就不再繼續計票，也不會排出各候選人的得票高低。

獲得推薦的候選人包括：生物醫學領域的中研院副院長周美吟獲得58票推薦、37票不推薦、8張空白票；台大文學院前院長、台大歷史系特聘教授陳弱水獲得58票推薦、30票不推薦、4張空白票；台大電機資訊學院院長陳銘憲獲得58票推薦、83票不推薦、11張空白票；台灣大學副校長張慶瑞獲得58票推薦、45票不推薦、4張空白票；國發會前主委、中研院院士管中閔獲得58票推薦、61票不推薦、4張空白票、1張無效票，以上5人均已達門檻未再繼續開票。

需獲58票才通過門檻

未獲推薦的候選人包括：人文領域的中研院院士、中研院前副院長王汎森獲得56票推薦、94票不推薦、11張空白票；清大前副校長、現任資工系特聘講座教授吳誠文獲得35票推薦、114票不推薦、12張空白票；現任台大電機系教授吳瑞北獲得52票推薦、96票不推薦、13張空白票。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，明年1月5日5位候選人會在同一張選票上，21位遴選委員每人投2票以上，最高的2人進入第2輪；第2輪1人1票，最高票且過半數即11票才算當選。袁孝維表示，遴選委員已經詳閱5位候選人背景資料，也仔細聆聽公開治校理念並經過2小時面談、訪談其周邊長官及部屬。

至於這次選票的設計，有候選人獲得的不推薦票數是推薦票數的2倍，甚至3倍以上，袁孝維也表示，有教師建議是否取消「不推薦」的欄位，「我們會納入考慮，之後會有總檢討，希望能持續改進。」

(中國時報)