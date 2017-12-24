元旦新制 買麵包不附塑膠袋

2017年12月24日 04:10 中國時報 廖德修 、 陳祐誠 、 倪浩倫 、 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

元旦新制

迎接2018年到來，元旦有不少新制上路民眾不可不知，基本工資將從每個月21009元調漲為22000元，時薪亦從133元調整至140元，也因此，健保投保金額下限由21009元修正為22000元，加上級距調動，有300萬人每月保費將增2至56元；1歲以上幼兒，可免費打Ａ肝疫苗，另外環保署擴大管制塑膠袋禁用商店，民眾買麵包、藥品或是文具，不再提供免費塑膠袋。

勞動部表示，除了基本工資調漲外，勞保費率將逐年調升0.5％直到上限12％，而民眾請領勞保年金年齡亦調高至61歲，若需提前請領必須滿56歲，首先適用於47年次勞工，每2年再延後1歲領，至65歲為止。

為降低塑膠對環境的汙染危害，環保署自明年元旦起，擴大限制塑膠袋使用範圍，新增藥局、醫療器材行、3C設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等7大類管制對象。

另為改善空汙，環保署補助民眾淘汰二行程機車補助金額由原先的1500元降為1000元，若淘汰二行程機車並新購電動二輪車，則補助4000至6000元，僅新購電動二輪車補助金額1500至3500元。

交通方面，台鐵旅客進站乘車前，發現營運中斷或原要搭乘列車已誤點逾30分鐘，可選擇免手續費退票。使用月台票、月台證進月台，每次最長停留時間從3小時縮短為1小時。路口若遇緊急車輛例如救護車時，同向車道應靠右避讓，其餘方向車輛應減速暫停，不得搶快進入路口，違者可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

教育方面，學測、指考和英聽簡章整併，並取消准考證，改用考試通知，但考試當天必須攜帶身分證、健保卡、駕照等有照片正本以查驗身分；學測國文非選題獨立施測，學測科目考試順序也將調整。

在醫藥部分，明年元旦起，將Ａ肝疫苗列為幼兒常規接種疫苗，實施對象為2017年1月1日（含）後出生的幼兒。而國人在海外自墊醫療費用核退上限，亦由原來依「特約醫學中心」的平均費用，改為以國內「特約醫院及診所」平均費用，估計門診每次核退會降低1136元，急診每次減少1224元，住院每日減少2240元。

(中國時報)