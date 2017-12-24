電價凍漲 專家批破壞機制

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中國時報
／台北報導

經濟部長沈榮津日前宣示，將透過電價穩定基金平抑明年4月電價，讓電價凍漲，以免物價上漲。前中經院董事長梁啟源直言，凍漲電價將使電價公式「形同虛設」，且用電價穩定基金凍漲電價，等於拿全民的錢補貼用電大戶，有違公平原則。

此外，今年11月原油價格來到每桶60美元，年增高達40％，梁啟源分析指出，短期能源價格上漲是趨勢，漲跌與否應交由機制決定，電價公式設定每次電價漲幅不超過3％，就該依照制度運行；否則現在凍漲若未來又要漲，外界會質疑為何當初不能調整，現在又可以調整？

電價費率審議會委員也出面反對凍漲。審議委員、政大會計系教授周玲臺指出，設立電價穩定基金初衷是希望作為輔助工具，漲幅超過3％就透過基金調節，3％是消費者可接受範圍。「讓電價回歸市場真正的成本，全世界能源價格都在漲，台灣不可能置身其外，這是拿納稅人的錢來貼補。」周玲臺嚴肅地說道。另審議委員、成大電機系教授楊宏澤也批評：「應該先在委員會後討論再看是否凍漲，片面宣布把機制都毀了。」

梁啟源進一步分析，2008至2014年初，國際燃料價格走揚，電價漲幅達45％；2014年下半年至今因燃料價格走跌，電價下跌20％來到每度平均2.57元，其實已是世界前幾低，實在沒有凍漲必要。梁啟源感嘆，趁低電價時期好不容易建立的機制，不應面臨燃料上漲又退縮。

扁時代電價凍漲造成台電近千億虧損，至今年11月底台電仍有767億累積虧損。依院核版台電預算，明年燃料成本大增400億，然而煤價、油價都較一年前估算價上漲，粗估成本會再增加180億，燃料成本上漲可能達600億元，如此800多億元電價穩定基金恐去大半。

梁啟源指出，電價凍漲造成國營事業龐大虧損殷鑑不遠，國營事業虧損是政府潛在負債，最終仍是全民埋單，且不透過電價提升用電效率，未來缺電問題也會更嚴重。

台電平均每度電價2.57元，電價漲3％每度電變2.6471元，若台電年售電量以2200億度計算，每度增加0.0771元，民眾約需負擔170億元，金額看似很大，但攤提至家戶，家庭每月平均用電（約303度）增加費用不到30元。

(中國時報)

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