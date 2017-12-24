中油招考布天羅地網 查獲電子舞弊

2017年12月24日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油去年才爆發招考重大舞弊案，昨天舉行今年僱員（技術員）考試，不但NCC調派電波定向監測車、電信警察在外偵查電波，中油也派專人使用隱型耳機偵測器及金屬探測設備在各考場暗巡，天羅地網查緝下，昨連同雙證件檢查共有百餘人不符考試規則，其中查獲數起電子舞弊案。

由於去年中油僱員招考爆發重大舞弊，查獲考生以120萬元至180萬元代價，委託舞弊集團以電子設備或偽造證件槍手代考，最後共有16名員工遭到開除處分。

由於當時有考生衣服內層有電子線圈，藉由手機接收答案訊息，或利用隱藏式耳機聽取外面傳進來的答案，所以這次中油出動隱形耳機偵測器與金屬探測設備全面偵查。另NCC也調派電波定向監測車、電信警察在外面監測有無異常電波。

這次僱用人員甄試同步在台北、台中、高雄3考區10考場舉行，總計有1萬8289人報考，1萬5887人到考，到考率86.9％，略低於去年88％。中油預計錄取1388人，平均錄取率約8.7％。考上後明年4月進用，起薪2.7萬元起，之後逐級調升。

中油副總畢淑蒨說，這次考試共有百餘人不符考試規則，多數是未帶雙證件或證件照片比對未通過，但加強查緝下，有查獲多起電子舞弊案，包括使用隱藏式耳機或收取異常電波，有人因此自動第二節罷考或被留置考場。之後如經清查確認，舞弊屬實者5年內禁止報考中油任何考試。

(中國時報)