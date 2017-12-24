頂新和德送物資 邊緣戶暖心

頂新和德文教基金會成立20周年，23日上午在成美文化園舉行歲末送暖，針對彰化縣永靖鄉200戶未符合中低收入補助的「邊緣戶」發贈成美福慧袋。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

頂新和德文教基金會23日在成美文化園舉行歲末送暖，針對彰化縣永靖鄉內200戶未符合中低收入戶補助資格的「邊緣戶」，發贈裝有16樣民生必需品的「成美福慧袋」，希望讓弱勢民眾都能過個好年。

活動會場邀請到資深媒體人、癌末志工林義澤現身說法，以「讓愛天天住你家」為題演講，分享自己的生命經歷與故事，從罹癌手術後失去聲音，到恢復說話功能，鼓勵所有經濟弱勢家庭、處於逆境中的少年與孩子們，永遠抱持積極與正念，翻轉命運。

老厝失火伸援整建

80歲陳邱匹老阿嬤也出席活動並表達感謝，她今年3月因客廳飲水機電線走火，老房子付之一炬，基金會獲悉後啟動「築夢專案工程」，耗時4個多月為她完成房屋整建修繕，讓與她相依為命的老憨兒能有遮風避雨、棲身的家。

感恩發放儀式由6名感恩戶代表接受，發贈與受贈雙方互相恭敬、彎腰90度鞠躬，表達感謝之意，最後和德小學堂烘焙班的6名學童也恭敬奉上親手烘焙的杯子蛋糕，給感恩戶民眾品嘗。

品嘗手作蛋糕暖胃

成美文化園執行長陳茂嘉表示，社工口中的「邊緣戶」，是指因身分條件不符，無法經正常程序接受政府補助的弱勢家庭，他們雖然不是中低收入戶，生活卻經常過得比中低收入戶還要清苦。

陳茂嘉說，秉持著成人之美的精神舉辦歲末送暖活動，盼能彌補社福制度上的不足，讓這群需要幫助的民眾也能有人關懷、照顧。成美福慧袋內有16樣民生必需物資，包含永靖鄉在地生產的醬油與牛舌餅，希望領取到的鄉親們都能「福慧兼得」。

頂新和德文教基金會董事長陳慶浩說，基金會從2015年起持續進行邊緣戶關懷計畫，3年來已經用福慧袋幫助近千名永靖鄉親，今年活動總計邀請200名在地鄉親分享這份溫暖。

(中國時報)

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