用腳旺台灣 上千人探索百果山

2017年12月24日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

「用腳旺台灣」健行活動彰化場第1場，23日上午在員林百果山探索樂園展開，吸引1300多人參加，現場有精美手錶、航空箱等多項禮品讓參加健行的民眾抽獎；主辦單位更在遊樂園內設立「翻爆APP」下載服務站，讓參加民眾下載APP拿贈品、抽大獎。

活動結合百果山各景點，上午7時30分完成報到後出發，從現場探索樂園出發，行經聞名全台的超長幸福溜滑梯、員林神社、廣天宮、景觀餐廳等，健行距離5.5公里，約需2小時走完全程。

昨天氣晴朗，參加民眾步行在藍天、白雲的百果山風景區內，享受大自然風光；接著百果山探索園開放時間一到，小朋友們迫不及待走下山，排隊進入以「侏儸紀公園」為主題的園區內，體驗各類活動設施。

彰化市陳小姐說，光是一票玩到底的門票就不只300元，這次報名費每人僅200元，全家健行完直接入園，還可參加摸彩，和恐龍紀念T-shirt和精美禮品可拿，CP值實在太高了！

旺旺中時媒體集團創意行銷中心營運長何志平表示，「用腳旺台灣」健行系列活動辦理8年來，多在大台北地區各大登山步道，每年辦10多場，因廣受好評，今年起往中南部推行，過去參與健行的平均年齡偏高，這次結合在地遊樂園業者，藉此提倡親子同樂，鼓勵全家一起來參與。

百果山探索樂園副總楊椀婷表示，員林百果山遊樂區在許多四、五、六年級民眾心中，都曾有共同、難忘的美好回憶，為慶祝開園1周年，響應參與這次系列活動，希望勾起大家的回憶，來趟懷舊之旅，親子一起來探險。

何志平指出，由於活動太搶手、開放報名不久名額即被秒殺，明年1月13日特別在加開1場，限額1200人，一樣迅速額滿，許多都是扶老攜幼、全家同樂；2場親子健行將招待近50個彰化縣家扶中心的受扶助家庭參加，讓活動充滿愛心與公益。

(中國時報)