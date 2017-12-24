10年後…台水抄表員要失業了

台北自來水事業處將針對大台北地區轄區用戶，推動有軟體和顯示系統的「智慧水表」，讓用戶掌握每小時用水量，且具測漏功能，圖為興隆公宅所裝設的智慧水表。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

10年後抄表員要消失了。繼台電進行智慧電表更換計畫後，台灣自來水公司也開始啟動智慧水表試辦計畫，將採雙向測試，一路先採購14萬具在全省社區大樓裝設，一路選擇台中、桃園兩區，在新建大樓直接安裝具雙向傳輸功能的智慧水表。台水董事長郭俊銘表示，預計全台690萬戶全換完要10年，屆時就不需要抄表員了。

台電的智慧電表計畫明年底就要安裝20萬具，之後逐步擴大，台水公司現在也已經決定啟動智慧水表計畫。

郭俊銘說明，已採購14萬具智慧水表，將在集合住宅的社區大樓先安裝，因為這種大樓外面有總表，換一具就可以掌握大樓用水戶用水資料，可以分析用戶用水行為，協助調配節約用水。

但他說，初步這些智慧水表尚不具雙向傳輸功能，還是要派人工抄表與讀取資料，台水計畫分兩階段推動，首先把水表硬體先裝上，下一步將會採購無線通訊設備，再附加於表體。不過通訊設備每具要一萬多元，比智慧水表本體1400元還貴。

除社區大樓，台水也將選擇台中、桃園新大樓，直接安裝雙向通訊功能的智慧水表，進行功能測試，台中已有7、8個建商表示要合作。郭俊銘說，由於智慧水表成本與通訊功能較貴，因此會先進行區域性測試，等品質穩定，通訊費逐步調低後再全面更換。他估計690萬戶都換完，時間大概要10年。

目前台水約有700到800個抄表員，三分之一是正職員工，三分之二委外，今年光委外抄表費用成本就要快近億元。郭俊銘直言，智慧水表可自動回讀住戶用水資訊，屆時就不需要委外抄表了，而公司內部抄表員到時也會輔導轉任其他工作。

(中國時報)

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