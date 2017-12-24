台將嶄露頭角 包辦前三

2017年12月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

女子高球界指標賽事、總獎金高達新台幣500萬元的「2017中國信託女子公開賽」，在兩岸和日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡等地共計108位選手，連續三天飆桿競技之後，昨日圓滿落幕，畫下完美句點。

本屆賽事台灣高球女將一舉囊括冠軍、亞軍及季軍，顯示在中國信託商業銀行大力支持及積極推動高爾夫運動下，台灣高球女將已嶄露頭角，站上國際高球舞台。

「2017中國信託女子公開賽」頒獎典禮於桃園市龜山區東方高爾夫球場舉行，主辦單位中國信託商業銀行董事長童兆勤親自頒發冠軍獎盃，肯定所有參賽球員的奮戰精神。

童兆勤表示，感謝108位選手優秀表現，三天賽事揮出精彩好球，中國信託將持續支持高球運動，讓台灣女子高球選手有表現的舞台，同時也感謝協辦單位及熱情加油的球迷與辛苦的工作人員，讓賽事順利圓滿完成。

「2017中國信託女子公開賽」今年成為TLPGA及CLPGA的封關戰，三回合賽事中，中國信託銀行贊助的女將「台灣一姐」盧曉晴與徐薇淩在最後一回合一路纏鬥，最後以低於標準桿1桿、三回合總桿數215桿錯失后冠。

盧曉晴賽後表示，最後一回合前9洞表現不錯，後9洞沒有充分發揮自己的水準，她仍特別感謝贊助商中國信託、台灣球迷的熱情支持。

今年中國信託贊助的女子選手共有7人參賽，年輕小將石昱婷表現不俗，最後一回合打出最低桿68桿，奪得第11名，葉欣寧並列20名作收。

今年中國信託贊助的高球選手共贏得8座冠軍獎盃，中信女將在高球場上全力以赴，具體實踐中國信託「堅持信仰、成就夢想」高球理念，也鼓舞更多台灣年輕高球選手，勇敢朝夢想前進，中國信託將持續深耕台灣高球運動，主辦與贊助更多高球賽事，讓更多新生代女將站上國際高球舞台。

(中國時報)