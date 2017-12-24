聯國重懲北韓 供油大減9成

2017年12月24日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓最高領導人金正恩（主席台中央靠近麥克風者）22日出席第五屆支部委員長大會，會議中譴責美國近日發布的國家安全戰略報告。（路透）

針對北韓於11月29日試射「火星-15」新型洲際彈道飛彈，聯合國安理會15個理事國22日一致通過追加制裁決議，祭出更嚴厲的制裁，包括將對北韓的成品油供應總量大減至原有的十分之一，並要求聯合國成員國在2年之內遣返多達5萬名的北韓外勞。

川普：要和平不要死亡

美國總統川普對新制裁決議表示歡迎，推文稱這證明全世界「要和平而非死亡」。據南韓《中央日報》報導，這次決議由美方擬定草案後，於上周將內容傳達給中國大陸當局，雙方進行了一定程度協調。但決議若切實履行，平壤將被逼至更艱難的境地，因此勢必反彈，可能會有新的挑釁動作。

安理會22日下午在紐約聯合國總部召開會議，全體一致通過第2397號對朝制裁決議，決議中再次強調支持「朝核六方會談」，重申維護朝鮮半島及東北亞和平穩定的重要性，表示決心透過和平、外交和政治手段解決半島核問題。

這是今年內安理會第四次通過對朝制裁決議，其內容反映出，美國即使無法立刻封鎖對北韓原油供應，也要進一步勒緊汽油和柴油等對其成品油供應的決心。2016年北韓精煉成品油的進口量為450萬桶，今年9月安理會通過決議將上限下調至200萬桶，最新決議再大降至50萬桶，使得平壤這一重要生命線削減近90％。

為阻止平壤從海上走私煤炭和油料等，決議進一步強化海上封鎖，規定聯合國成員國在懷疑存在非法行為的可疑北韓船隻進入本國領海時，可以對其採取沒收、禁航和搜查等措施，並要求成員國之間分享可疑船隻信息。

禁運商品種類 再擴大

此外，決議還擴大禁運的商品種類，在禁止北韓出口的物品列表中新增了食品、農水產品、機械產品、電子器械、礦物產品、木材及船舶等，另禁止對北韓出口工業機械以及鋼鐵等產品。

決議在制裁列表中則新增16名個人，其中14人為北韓駐海外銀行的代表，另2人則是被視為平壤發展飛彈要角的勞動黨軍需工業部第一副部長李炳鐵（音）和副部長金正植（音），決議還將北韓人民武力部整體列入制裁名單。

南韓政府23日對安理會新制裁決議表示歡迎和支持，並敦促北韓立即重回無核化談判軌道。日本首相安倍晉三也予以肯定。俄羅斯常駐聯合國副代表薩夫龍科夫則稱，安理會團結一致的目的不是單純制裁北韓，而是為了找到透過政治外交途徑、解決朝鮮半島問題的方案，北韓應立即停止核武及飛彈試驗，有關國家也應停止在半島周邊的軍事行動。

(中國時報)