實現半島和平 陸重申「雙暫停」

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中國時報
／北京報導

聯合國安理會通過對北韓新制裁決議後，中國大陸常駐聯合國代表團臨時代辦吳海濤發言闡述中方立場，強調制裁只是手段，不能指望單靠制裁施壓解決問題；大陸外交部23日凌晨在官網回應，希望有關各方積極考慮中方提出的「雙暫停」倡議和「雙軌並行」思路，和中方一道堅持推動對話協商。

吳海濤指出，當前朝鮮半島局勢不斷呈現緊張。一方面，平壤繼續核試和試射飛彈。另一方面，半島有關方不斷擴大軍演規模，強化武力應對。半島局勢緊張升級，甚至出現失控風險，不符合任何一方的利益。朝鮮半島核問題必須和平解決，必須綜合施策。

吳海濤強調，半島核問題的核心是安全問題，根本在於平衡解決包括北韓在內各方的安全關切。「解決半島核問題沒有軍事選項，訴諸武力只會給半島帶來災難性後果。制裁只是手段，不能指望單靠制裁施壓解決問題。」在安理會之外採取的單邊制裁舉措破壞安理會團結，損害別國正當權益，應予摒棄。

吳海濤強調，中方為推動通過對話談判解決半島核問題付出了巨大努力，為執行安理會決議承受了比各方都要大的代價。針對當前半島局勢，中方提出了北韓暫停核導活動、美韓暫停大規模聯合軍演的「雙暫停」倡議與並行推進半島無核化和建立半島和平機制的「雙軌並行」思路。

與此同時，大陸外交部發言人華春瑩在官網發布消息稱，作為朝鮮半島的近鄰，中方密切關注半島局勢發展，始終堅持實現半島無核化、堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題的一貫立場。

華春瑩表示，當前半島形勢複雜敏感，中方呼籲有關國家保持克制。中方也希望有關各方積極考慮中方提出的「雙暫停」倡議和「雙軌並行」思路，同中方一道堅持推動對話協商，為推動半島無核化進程，實現半島和平穩定作出努力。

(中國時報)

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