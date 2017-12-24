川普批准軍售烏克蘭 惹毛俄國

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中國時報
／綜合報導

川普日前發表國安戰略報告，將俄羅斯列為意圖挑戰美國的修正主義大國，華府隨即增加對俄國鄰邦烏克蘭的軍事援助。繼出售狙擊步槍給烏克蘭，川普22日再批准向烏出售價值4700萬美元的反坦克飛彈系統。但此舉被俄羅斯批評是重新在烏東引發流血衝突。

美國國務院發言人諾爾特表示，為了協助烏克蘭建立長期防衛能力，維護主權獨立、領土完整以及阻止進一步侵略，美國已決定向烏克蘭提供改善防衛能力的武器。諾爾特稱，美國的援助完全是防衛性質，烏克蘭是主權獨立國家，擁有防衛權利。

美國對外軍售必須得到國會批准才得以執行，川普政府已知會國會，由於國會中的共和黨及民主黨議員均傾向支持軍售烏克蘭，故通過機率極高。

美國廣播公司（ABC）引述國務院高級官員消息稱，美國將向烏克蘭提供210枚標槍型反坦克飛彈（Javelin Anti-Tank Missile）及35個飛彈發射器。烏克蘭一直希望獲得標槍型反坦克飛彈，增強政府軍鎮壓烏克蘭東部反政府武裝分離勢力的能力。

共和黨籍參議員兼參議院軍事委員會主席麥肯，促請川普批准出售更多反坦克飛彈給烏克蘭，並運用國會的經費，協助烏克蘭維護主權及領土的完整。《華盛頓郵報》揭露，自美國國家安全戰略18日出爐後，美國國務院已批准向烏克蘭出口巴雷特M107A1狙擊步槍。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指軍售會刺激烏克蘭政府的激進派，加劇該國東部的流血衝突。

(中國時報)

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