3航母500戰機集結 美隨時可戰

2017年12月24日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

此次參加美韓聯合軍演的雷根號航空母艦，10月2日在香港訪問。（美聯社）

美3艘核動力航母最近全部進入朝鮮半島東部海域，參與韓美聯合軍演。這是繼2007年關島「勇者盾牌」演習後，美軍再次以3航母戰鬥群規模兵力集結亞太地區，也是美軍近年來在亞太地區的重大軍事動作。

3航母開戰 可全年無休

以3艘航母上約300架戰機，及原常駐日、韓美軍戰機，可動用戰機已逾500架，足以發動一場戰爭有餘。目前態勢看，加上北韓朝核危機並沒緩解跡象，3艘航母常駐亞太，有可能成為常態，對北韓、對大陸都是壓力。

美軍1艘航母1天可執行12到14小時任務，2航母能維持6天24小時值班，若3艘航母同地部署，理論上可全年維持不間斷攻擊。3航母戰鬥群擁有超過200架戰機，加上神盾巡洋艦和驅逐艦上配備數百枚巡弋飛彈，火力可打一場中、小規模局部戰爭，應付並不是以空軍見長的北韓部隊，可說綽綽有餘。

和過去美、韓聯演相較，今年有兩大特色，一是參演兵力多、規模大，打擊群包括「雷根號」、「羅斯福號」和「尼米茲號」3艘核動力航母，及11艘神盾級驅逐艦。韓國軍方還包括2艘神盾驅逐艦、1艘驅逐艦和4艘護衛艦在內的7艘戰艦參演。

二是演練科目複雜，參演將進行包括航母護航、海上監視、海上補給、防空作戰、空中作戰、航空火力射擊，及近距協同作戰等系列海空作戰科目。最核心當然是多個航母編隊協同作戰。而這些都是可隨時上戰場的兵力。

美軍如此超常規海空軍力集結，背後有著多重戰略意圖，除配合稍早川普亞洲行展現實力外，更重要的是確保進行一場「實力外交」，並光明正大將兵力東移。當然，最重要的是，針對北韓和戰做戰略轉移。

美近半航母 都在太平洋

事實上，美航母部署規模不止於此。現在美軍全部11艘核動力航母中，有7艘在不同海域活動。除朝鮮半島參加聯演的3艘航母，還有「卡爾·文森」號、「史坦尼斯」號在東太平洋活動，「林肯」號和「福特」號在大西洋活動。

也就是說，美軍在太平洋地區實際部署航母數量已達5艘，等於已投注所有航母戰鬥群一半兵力。而目前這些都還在太平洋活動，並無撤退的打算。

(中國時報)