新聞透視－打 戰況難收 不打 核武擴散

2017年12月24日 04:10 中國時報 楊俊斌

美軍糾集了二戰以來最大航母兵力在朝鮮半島，美軍到底打還是不打？

先從打的部分來分析，只要一開打，美軍首先要面臨的壓力，即是來自大陸和俄羅斯被迫捲入的可能。

北韓一旦和美軍開戰，大陸將被迫表態，支持或放棄都將糾結北京當局。以北韓和大陸的交情，正常情況下，大陸兵援北韓的機率非常高，一方面有傳統情誼，另方面，一旦改變朝鮮半島的局勢，美國勢力深入到鴨綠江畔，對大陸來說，比北韓的桀驁不馴更難忍受。

只是難民問題、首爾和東京都將面臨戰火威脅，才讓美軍裹足不前。加上美軍並沒有把握在短時間內結束戰爭，都使得美軍一再失去動手的先機。

從不打的方面解析，北韓頻頻「射彈」，要的是美方承認擁核事實，結束各種抵制，但只要美軍一放手，伊朗、以色列、都可在一夜間成為核武大國，核武擴散將更難管控。

不動手，美方的「老大」地位等於被北韓打臉，以美軍態勢，未來將更難以在國際間說三道四。打或不打，都牽制著美方。

再說談判部份，以北韓態度，先要讓美軍承認擁核的事實後，再上談判桌的企圖十分明顯，再加上大陸態度曖眛，才會讓目前朝鮮半島的局勢混沌不明。台灣俗諺「穿皮鞋碰上草鞋的」，應可說明美軍和北韓目前的狀態，也可以說北韓看透美軍遲遲不敢打的原因。

只要一動手，局面將很難收拾。更何況北韓有一張王牌「核武」，看來是可以攻擊關島甚至夏威夷，因此，美軍沒有不戒慎恐懼的理由。

其實，解決北韓問題根源全在大陸身上。只是大陸有自己的考量和運用，只要中方願意解決，北韓很難不埋單，畢竟北韓吃的、用的全繫在大陸身上，只要中方一緊縮，被掐住了的脖子，很難沒反應。

(中國時報)