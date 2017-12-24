隱形戰機神出鬼沒 未來戰力指標

2017年12月24日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

在北韓狂熱開發洲際彈道飛彈技術之際，美國及其盟國也正計畫在西太平洋部署F-35聯合打擊戰機。到2020年，整個北韓將被F-35戰機包圍。加上部署日、韓的F-22，亞太地區將逾百架美軍F-22、F-35隱形戰機。現各國研發隱形戰機已成風潮，如再加上大陸大手筆研發的殲-20、殲-31，日本「心神」、和俄羅斯SU-57，各國都視隱形戰機部署為未來戰力指標。

年初，美國首次在日本美軍基地部署了由16架可垂直起降的F-35B組成的海軍陸戰隊121戰鬥攻擊中隊，部署目標自是直指北韓。F35B可不使用傳統跑道，垂直升降進行攻擊，還可攜帶核彈頭，對北韓深埋地底的軍事設施進行致命式摧毀。

各國吹起「隱形戰機」主要根源在美軍F-22的出現，經過戰爭洗禮後，在中東戰場驗證了隱形戰機的絕對優勢。

美軍透過軍演讓隱形戰機和傳統戰機「對抗」，結果隱形戰機還是取得優勢。透過精算，美方將昂貴的F-22總架數產量，壓在不到170架左右，認為以如此架數，就足以應付各戰場需求。而F-35可說是F-22降階版，還分A、B、C三款，以傳統起降、垂直升降和專供海軍使用區分，還把F-35當成出口盟國的隱形戰機。機密度最高的F-22則絕不出口。

韓國空軍於2018年開始接收F-35系列中常規起降F-35A多用途戰機。韓國訂購了40架F-35A，預計2021年交付完成。如需要還可追加達60架。

日本航空自衛隊今年初開始接收首批F-35A，未來幾年內將引進42架，並計畫2030年前，再採購100架新型五代戰機。

除F-22和F-35外，大陸解放軍空軍殲-20目前已成軍，專家評價認為殲-20戰力遜於F-22及F-35，但不可輕忽殲-20改良的潛力，還可做為解放軍戰機改良平台不斷精進。至於另一款殲-31型，雖不受解放軍青睞，但瀋陽飛機廠卻自行改良至第二代，還讓大陸國家主席習近平親到廠區觀看，可見殲-31不見得沒起死回生機會。

至於俄羅斯試飛成功的SU-57戰機，已開始量產，雖沒上戰場驗證，但俄羅斯仍把SU-57視為未來空軍主力，和其他國家新一代空軍分庭抗禮是遲早的事。

印度和韓國也在研發新一代隱形戰機，但受限科技實力，成軍機會不大。以現在全世界隱形戰機市場和科技實力，還是牢牢掌握在美、俄、中三國手上。

(中國時報)