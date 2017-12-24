6架咆哮者 可癱瘓全北韓通信

2017年12月24日 04:10 中國時報 楊俊斌 ／專題報導 ／專題報導

美、韓代號「警戒王牌」（Vigilant Ace）的年度軍事大戲，動用許多精銳軍力，不少軍武都是許多國家沒有、又想擁有的。首先是EA-18G「咆哮者」電戰機，這次有6架EA-18G「咆哮者」參演。

戰端若起，6架EA-18G「咆哮者」電戰機同時出動，整個北韓電子設備，從收音機到電視，到移動網絡、電腦、雷達等等所有的通信全部會失靈。6架「咆哮者」機足以讓整個北韓領土以內，所有的電子設備在最短時間內全部報銷。

如果美軍還用電磁脈衝彈，北韓正運作的雷達、電腦，瞬間就會全部爆炸自毀。美軍派出包括6架F-22、6架F-35A隱形戰機，這批隱形戰機就算大白天進北韓，以目前北韓的科技，除非有其他國家協助，否則也「看不見」美軍的隱形戰機。

另外，就是使用所謂JADM衛星導引炸彈，可以提前測定GPS方位，飛機扔下炸彈就走。多數軍事分析認為美、韓不動武，主要是因北韓在南北韓邊境部署大量長程火炮，射程涵蓋整個首爾，是韓國最擔心的部分，但如果決心動武，就不存在這問題。而現代火炮需要火控雷達，美軍電戰機、電磁脈衝彈都可讓雷達癱瘓。

美國1991年1月攻擊巴格達時，就是事先癱瘓所有雷達。只要開打，總是從電戰開始，先運用隱形戰機投放精準雷達導引炸彈，之後就是動用B-1B轟炸機或更先進的B-2轟炸機。

這也是為何，在還沒部署隱形戰機前，B1-B就已先飛過朝鮮半島，目地自然不是秀肌肉而已。B-1B轟炸機厲害之處，是可進行超音速飛行，可攻擊北韓任何目標。B-1B轟炸機還配備B-61戰術核彈，能打擊地下十幾公尺、二十公尺的地下堡壘、地下指揮所，尤其能對北韓豐溪里核試驗場的地下設施進行摧毀。

另外，還可動用巡弋飛彈，對「火星-14」「火星-15」等北韓所有洲際飛彈發射裝置，進行外科手術式的打擊。

(中國時報)