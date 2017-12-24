彰化 東民街－魷魚羹 Q彈爽口

福泉美食店老闆陳進權在八卦山下賣魷魚羹已經15年，清爽口感，贏得消費者喜愛。（吳敏菁攝）

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中國時報
從事補教業20餘年的李柏雲篤信基督教，因信仰關係認識「漢口家」正老牌魷魚羹第2代，開始拜師學藝，在新北市中和區南勢角一帶傳承逾50年的好滋味。（葉書宏攝）

位在彰化八卦山腳下的東民街「福泉美食」的魷魚羹麵，以清爽脆甜聞名，當地人譽為「八卦山下第一家」美譽，而且價格平實，吸引不少死忠顧客。

老闆陳進權表示，原本只賣豆花，但顧客建議加賣熱食，並發現東民街一帶都沒人賣魷魚羹，就請假拜師學藝，憑著對美食的好嗅覺，做出自認一流的魷魚羹（麵）和魷魚肉羹，成了店裡冬季主打美食，一賣就超過15年。

福泉美食魷魚羹走太祖魷魚口味路線，維持魷魚原味、保持爽脆口感，是最大特色。陳進權笑說，浸泡魷魚需要經驗累積，找到咬起來最佳口感的時機，另在熬煮湯頭時加入豆菜芽、九層塔搭配調味，至於如何將味道拿捏得恰到好處，「這是天分，也是祕密啦！」

店內魷魚羹採用赤魷為原料，肉羹則不同於一般店家採用魚漿，陳進權改採豬肉打製，更有一股濃郁氣味，巧妙融合魷魚的爽脆口感，很多老客人都超愛這一味。

老闆陳進權特別推薦，吃完熱呼呼的魷魚羹，可再點一碗布丁豆花當飯後點心，感受不同，保證一吃難忘。

地址：彰化市東民街57號

電話：(04)7280759

營業時間：每天上午9點到晚上8點，無固定公休日

售價：小碗40元、大碗45元

(中國時報)

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