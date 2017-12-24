桃園 蘆竹－張大嘴 滿滿的經典海鮮感

張大嘴魷魚羹的特色就是充滿厚實感的魷魚片。（葉臻攝）

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中國時報

桃園市蘆竹區有家「雲林張大嘴魷魚羹」，店面裝潢平實，卻隱藏讓人讚不絕口的好味道，以厚實、軟Q的魷魚擄獲不少老饕的心，晚上不營業的特色也吸引大排長龍人潮。

張大嘴魷魚羹菜色就是以魷魚羹做出多樣變化，包括魷魚羹飯、魷魚羹麵、魷魚羹米粉、魷魚羹湯，還有肉羹類的肉羹飯、肉羹麵、肉羹米粉、肉羹湯，與小吃店基本款滷肉飯、燙青菜和乾麵。

張大嘴魷魚羹是只開中午時段的人氣店，用餐時段幾乎都大排長龍，招牌魷魚羹價錢雖不便宜，小碗50元、大碗80元，但料多實在，小碗魷魚羹麵就有5到6塊魷魚，且不以魚漿包裹，直接以天然魷魚樣式做成料理。

店家表示，希望用魷魚自然甜味做成天然的好味道，所以不用太複雜的方式料理，魷魚厚度也讓不少客人驚豔，最厚的1塊幾乎快要2公分，吃起來十分有嚼勁，咬一口就散發出濃濃魷魚香，並在湯頭內加入少許的醋，更帶出魷魚的鮮甜。

陳姓饕客指出，他吃魷魚羹時總會要求老闆多加點醋，酸酸的滋味更能彰顯海鮮的甜味。店家表示，店裡特色就是厚實軟Q的魷魚片，讓客人吃到經典的海鮮感。

地址：桃園市蘆竹區光明路一段2號

電話：(03)2122229

營業時間：早上10點到下午3點半，周日公休

售價：魷魚羹類小碗50元、大碗80元

(中國時報)

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