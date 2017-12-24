台南 市東區－新興記 北部口味撫慰遊子

2017年12月24日 04:10 中國時報 程炳璋 ）

台南市東區長榮路的「新興記魷魚羹」，師承台北東區已有60餘年歷史的「興記魷魚羹」，老闆娘戴婉清從嫁到台北的姊姊手中，學到道地的高湯製法，到台南東區一條沒有「結市」的街頭開業，一做10年，累積超多喜愛這味的熟客。

台南飲食偏甜，許多人在台南吃魷魚羹，都像吃鱔魚麵一樣習慣有甜味，但「新興記魷魚羹」則走道地台北口味，強調新鮮魷魚的清爽口感，不一樣的風味，反而累積固定客群。

戴婉清過去從事會計工作，孩子長大後，決定與老公一起中年創業，剛好姊姊在台北東區忠孝東路4段與夫家一起經營魷魚羹，她決定向姊姊學習魷魚羹作法，在台南做小吃生意。

戴婉清用台北興記的高湯配方，加上每天用柴魚鮮筍熬煮1小時的湯頭，用魷魚翅膀部位的「赤魷耳」當食材，燙煮後方入羹湯內，忠實呈現北部味道，受到不少不愛甜味的顧客喜愛，更有許多從北部南下工作的人，如同吃到家鄉味般的驚喜，成了固定的顧客。

新興記魷魚羹位在並非小吃街的長榮路一段，戴婉清與先生在未「結市」的地方辛苦經營10年，每碗60元的沙茶魷魚羹，價格賣得比台北老店還便宜，吸引不少忠實老客戶每天報到。

地址：台南市東區長榮路一段198號

電話：(06)2087327

營業時間：周一至周五上午11點至晚上8點、周六上午11點至下午2點，每周日公休

售價：60元

(中國時報)