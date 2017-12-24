耶誕惜食分享 NG食材立大功

2017年12月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

2017耶誕惜食分享節23日下午在板橋車站站前廣場舉行，今年以「餵養島嶼」為主軸，邀請願意使用NG（外貌不佳）食材的惜食分享餐廳業者擺攤，販售結合惜食概念的料理，現場並推出4大主題的「噴水池畔闖關遊戲」，讓民眾邊吃邊玩，一起響應惜食運動。

闖關遊戲 邊吃邊玩

第3屆耶誕惜食分享節23日下午開跑，新北市長朱立倫頒發「惜食分享餐廳」logo給加入計畫的30家業者，並邀請民眾擔任「一日主廚」，共同利用現場準備的NG蔬果，烹煮搖擺濃湯（Disco Soup），連遠在台中的知名剩食餐廳「七喜廚房」也來響應。

朱立倫表示，新北市推動「新北惜食分享網」，不但減少下游端剩食，達成減量383噸以上的廚餘的豐碩成果，更從源頭拯救了700噸的NG蔬果；再透過全球首創的「惜食分享餐廳」計畫，將原本可能會被丟棄的蔬果媒合到餐廳，經過廚師巧手、創意處理後，變成一道道美味健康的料理，台灣未來有機會成為「惜食之島」。

幫助農民 創造多贏

今年新加入惜食分享餐廳計畫的「米老 泰泰泰式料理」，現場準備涼拌青木瓜絲、泰式奶茶等異國滋味，還有「春一枝」冰棒讓民眾享用。

老闆葉佳濬表示，因認同「春一枝」幫助台灣農民解決熟果難以運銷的理念，因此，加入推廣冰品行列，期待能夠賣出愈多冰棒，消化愈多水果，創造多贏契機。

農業局表示，耶誕惜食分享節是以「餵養島嶼」為主軸，除了安排多元的攤位活動之外，還融合保存食、豐盛食、友善食、採集食4大主題的「噴水池畔闖關遊戲」，希望透過不同的媒介，能夠激發大家對於惜食的想像，詳情請洽「新北惜食分享網」查詢。

(中國時報)