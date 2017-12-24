新竹一氧化碳中毒 母子雙亡

2017年12月24日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市22日冬至夜傳出母子一氧化碳中毒雙亡案，家屬23日悲痛表示，曾向丁女提醒熱水器怪怪的，燒很久也不熱，也再三叮嚀門窗不要緊閉，但始終講不聽，不料疏忽的代價，一口氣奪走兩命，感嘆：「其實可以預防！」

一氧化碳濃度破表

家住新竹市的1對丁姓母子，22日傍晚分別倒臥家中，丁女家人連絡不上人，找來消防隊破門，但母子已無生命跡象，送醫仍宣告不治，警消發現熱水器裝在密閉式陽台，現場一氧化碳濃度一度呈破表的1000ppm。

檢方23日會同法醫相驗，指62歲丁女與40歲沈男的皮膚呈粉紅色，肢體也無特殊外傷，初判是因一氧化碳中毒致死的可能性最高，家屬對死因無意見，將抽血檢驗有無藥物反應。

家人提醒但未處理

丁女家屬表示，過去常常在新聞上看到一氧化碳中毒案，總以為類似事件，不會發生在自己身上，家人偶而造訪時，發現室內密不通風，常會善意提醒，但丁女可能覺得關起來較安全，或是因天氣冷，門窗仍緊閉。

家屬悲痛說，上次到丁女家中作客，曾借用其家中浴室洗澡，發現熱水器可能是舊了，熱水很不好燒，曾向丁女提醒要多注意，但她並未特別處理，可能認為洗很多年也沒事，洗澡10到20分鐘就出來，事情拖久也就忘了。

一場一氧化碳意外，一口氣奪走丁姓母子兩命，家屬遺憾又不捨，指丁女身體不好，與兒子沈男相依為命，沒想到最不是因病過世，而是意外害命，遺憾說：「其實整起事件是可以預防的。」

(中國時報)