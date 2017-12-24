室內煤倉工程流標 立委憂心

2017年12月24日 04:10 中國時報 張妍溱 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為改善空氣汙染，台電日前公告招標125億元的「台中發電廠1至10號機供煤系統改善工程」，將生煤堆置場改成室內煤倉案，立委盧秀燕23日在臉書揭露，這項重要工程已流標，質疑台中市長林佳龍要求台電4年減量生煤40％的計畫是畫大餅。

盧秀燕批市長畫大餅

台中市新聞局表示，市長林佳龍一上任制訂《生煤管制條例》，堅持中火於2020年底前減量生煤40％，並改善發電設備及使用高品質生煤、設置室內煤倉等，也將許可證期限由5年縮短為2年，表示對改善空汙的決心，盼邀盧秀燕一同監督台電、勿見縫插針。

盧秀燕23日在個人臉書發文指出，根據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，經濟部編列125億元進行室內煤倉工程，是推動中火改善台中市空汙一大步，2周前就應該決標，竟因故延到22日才辦理，最後僅1家廠商投標而流標。

盧秀燕認為，流標事件凸顯林佳龍要求中火於2020年底前減量生煤40％計畫可能落空，「林市長簡直畫大餅，到他明年底卸任前，都無法完成此項工程。」台電根本不甩林佳龍，也被賴清德打臉，應好好加強黨內溝通給支持。

台電將盡快重新招標

市府則表示，仍將監督台中火力電廠於2018年底前完成室內煤倉，不能露天堆置生煤，若逾期未完成，將依空汙法處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若限改期屆滿未完成改善，也將按日開罰。

台電指出，中火生煤堆置場改建成室內煤倉相關計畫，因只有1家廠商投標，使得22日招標案流標，接下來將以最快速度進行重新公告及招標作業，而第2次招標只要1家廠商投標即可進入開標程序，將在法規許可情況下，壓縮相關作業期程，不讓減碳期程受影響。

(中國時報)