雲林農民大學 成果遍地開花

雲縣農民大學校友回娘家，席開百桌千人聚餐。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林開辦農民大學8年，成果遍地開花，不但自組4個產銷班，並與大賣場契作開闢10多公頃溫室，23日舉行校友回娘家，千人齊聚，場面壯觀，不少新農與青農也展現耕耘果實，農糧副署長蘇茂祥並宣布將在縣內設有機專區，首期30公頃。

近千名校友回娘家

雲林縣農民大學已有近千校友，不只汲取新知，並將理論運用到實務操作上，組成雲林縣農業經理人協會、雲林縣精緻農業生產合作社、雲果農業行銷服務公司等3大團隊，今年更上一層樓成立全國性的「台灣農業經理人協會」。

農大結合雲林縣虎尾溪社區大學在農博公園舉辦成果展，台灣農業經理人協會也正式成立，一路陪伴並輔導兩大學成長前進的虎尾科技大學副教授戴守谷說，農大引領農民跳脫舊有農業體制框限，讓從農變得有希望；社大則活絡社區，帶動終身學習。

雲林縣長李進勇指出，雲林去年農業產值全國第一，農業收入成長6％，足見農業首都推廣成功。他並與虎尾鎮長林文彬等逐一參觀學員成果。

原本在測量公司任職的李偲豪返鄉投入農業才3年，便已栽培出無毒小番茄和洋香瓜，成功申請到縣府綠標章，擁有一手咖啡烘焙功夫的土木工程師顏嘉毅，把土豆當咖啡豆，烘出香醇酥脆的口感後，又費工地磨成花生醬，簡單而健康。

將分4年設有機專區

農糧署副署長蘇茂祥讚許農大及農業經理人協會等關心推動農業，大糧倉計畫已洽定台糖虎尾農場農地，分4年規畫有機專區，明年第一期開闢30公頃，讓有機栽植明顯成長。

一手催生農民大學和農博公園的立委蘇治芬也為農大成果喜悅，她表示，農大課程翻轉既有農作思維，農民成為「潮農」，自發成立了4個產銷班，並跳過中盤直接和大賣場契約，單是種植小黃瓜、番茄等溫室就有10幾公頃，通路與收益相對穩定。

(中國時報)

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