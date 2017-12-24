港都化身耶誕城 陪你過節

高雄大遠百打造「聖誕精靈村」，難得一見白雪靄靄的景緻。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

港都化身浪漫耶誕城！從市區、海線串聯到山線，充滿濃厚耶誕味。夢時代、大遠百、漢神巨蛋等百貨，耶誕裝置藝術引人入勝，哈瑪星耶誕文化節搭配「高雄過好年」請財神發紅包，六龜耶誕嘉年華則在甫開幕寶來溫泉公園舉行，遊客如織。

寶來溫泉公園迎客

觀光局斥資4000萬打造的寶來花賞溫泉公園，23日啟用並舉辦耶誕嘉年華，一早湧進遊客，體驗免費手、足湯。高雄市長陳菊開幕致詞說，莫拉克風災重創寶來溫泉，在地方與市府多年努力下，成功獲中央補助並探勘到新泉源，可望為六龜帶來遊客。

哈瑪星耶誕文化節與經發局攜手，用高雄過好年APP招來財神發紅包，23、24日及元旦3天連假，消費滿百可獲摸彩帶回大獎。都發局則在「集盒」打造「聖誕‧樹懶不會亮」互動裝置藝術，23、24日耶誕騎市活動，結合自行車表演秀、市集、工作坊及抽獎。

夢時代「愛‧Sharing」耶誕活動，搭配15大主題燈區，有自由女神、帝國大廈等，仿若置身紐約街頭，矗立廣場逾12米高耶誕樹，像是摩天大樓，每晚6至9時整點展示時尚與創意燈光秀。

互動裝置藝術吸睛

大遠百全台首創「聖誕精靈村」，21日起一連4天有近百攤耶誕市集、歌舞演出，每天整點推出星空耶誕雪花秀，營造雪花紛飛的fu，及號稱全台最「高」互動式光雕聖誕樹，民眾恍如置身聖誕精靈村。

漢神巨蛋1樓打造聖誕夢想屋，成網美打卡祕境，更有請「小小兵」加持，23、24日有耶誕好兵友市集、留聲機樂團音樂會，晚上邀請民眾免費觀賞《神偷奶爸》系列電影，度過溫馨節日。

(中國時報)

雲林農民大學 成果遍地開花 市民廣場 民歌經典重現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。