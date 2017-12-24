新聞透視－取得主導權 力抗拍賣劣勢

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中國時報

為了擺脫農產品價格操控在中盤買方的現有拍賣機制劣勢，雲林縣農業大學歷屆學員汲取新知，並實務運用、有效營造出產業群聚的效果，為自己取得整體供應鏈的主導權，也創造賣場、消費者及農民三贏局面。

台灣因耕地零碎，9成以上是小農，行銷通路不多，泰半都進入拍賣市場，或者等待中盤收購。農民除了要看天吃飯，即使農作豐收，也常囿於生產過剩，或遭到盤商聯合壟斷，得承擔極高的「菜土菜金」等風險，讓務農宛如賭博。

現有農產品拍賣制度完全是買方優勢，價格每每被殺到見骨，不問農民付出的心血，血本無歸的情況屢見不鮮。有人建議政府應革新現行制度，精算出每項農產品的成本價做為拍賣底價，俾確保農民基本溫飽。然而，在計畫生產未落實之際，不容易執行，因為部分農民總是盲目搶種，供過於求，為避免殘貨，往往就認賠殺出。

現行拍賣制度行之多年，好像巨獸，小農難以衝撞，雲林農民大學學員及校友認清現實，自立產銷班及行銷團隊等，農產不進拍賣市場，跳過大小中盤商，看似迂迴，實則直接抵達消費端，減少中間剝削。

產業群聚壯大小農力量，讓農產價格不再被盤商宰制，農民毋需仰人鼻息，透過契作貫徹計畫生產，嚴控品質，穩定價格及收入，而消費者也能買到更有保障的農產品，健全整個供應鏈。

(中國時報)

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