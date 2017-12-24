夜遊福隆 賞夢幻燈飾

2017年12月24日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

耶誕夜遊東北角最浪漫！東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店聯合舉辦「光點．福隆」系列活動，當夜晚來臨時，從下午5時至晚上10時都可以在福隆火車站到台2線一路上，看到絕美又浪漫的耶誕燈飾，營造歡樂佳節氣氛，並讓福隆成為最新的過節打卡新熱點。

東北角風管處與福容大飯店聯手在新北市貢寮區福隆一帶打造「光點創意燈區」，從福隆火車站、福隆遊客中心到台2線路上，沿途布置了超過10處的創意燈區，以「幸福時光」為主題，將夜晚的福隆點綴成浪漫星空。

福容飯店前榕樹廣場打造成「花林蝶語」燈區，表達蝴蝶翩翩飛舞在百花中的意境，同時還有長達2公尺的國鳥「台灣藍鵲」翱翔於空中；此外，幸運草廣場前的「幸福起點」，設置新加坡天空樹的裝置藝術；南方澳遊客中心則是「海洋情緣」的主題區，瀰漫異國的海島風情。

風管處指出，位在福隆遊客中心的「美荔福隆」，利用2014年「台灣燈會」所留下的荔枝燈飾，經由新舊結合方式再利用；而台2線主要幹道上的「擁抱大海」主題區，則是有多種海洋生物徜徉其中，希望旅客停下腳步，欣賞美麗「燈海」。

此外，風管處也推出「祈福卡活動」，24日起至明年3月4日止，民眾可到福隆遊客中心櫃檯領取祈福卡，寫下祈願祝福掛於祈福牆，活動結束之後，將請靈鷲山無生道場共同舉辦祈福加持儀式，庇佑遊客身心安頓、闔家平安。

(中國時報)