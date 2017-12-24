六福村送愛 6000人玩免費

新竹縣長邱鏡淳（右二）扮成耶誕老公公，前往新瓦屋客家文化保存區參加耶誕活動，發送小禮物受到親子熱烈歡迎。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

平安夜前夕，新竹縣六福村主題樂園舉辦「六福送愛‧歡樂滿村」公益活動，免費招待來自全台94個社福團體、6000人到園區遊玩，並募集3600份禮物，送到孩童手中，新竹縣長邱鏡淳、社會處長李國祿等人均到場參與這場公益活動。

六福旅遊集團執行長莊豐如、莊福文教基金會董事長莊秀、邱鏡淳等人，23日上午齊聚在六福村，親手將募集到的禮物，送至入園的孩童手中，祝福他們度過一個開心、溫馨的耶誕節。

六福旅遊集團自2008年起，每年皆於耶誕節前夕，免費招待全台社福機構弱勢孩童至六福村遊玩，10年來均未中斷，已經累積招待超過5萬人、也投入5000萬元資源。

23日上午，來自全台各地的社福機構，包含世界和平會、心路基金會、自閉症協會、智障福利協會、家扶中心等，自全台各地出發，甚至有清晨6點就從南部發車到新竹的團體，一圓孩童到遊樂園玩的夢想。

六福村也安排耶誕老公公，乘著雪橇車帶著禮物現身，給孩童們驚喜，並直接與耶誕老公公近距離見面，讓不少小朋友都喜出望外，今年六福旅遊集團發動員工、民眾參與「募集耶誕禮物」活動，消息一出，不少網友、公司團體熱情響應，成就溫馨的耶誕節。

除此之外，23日在新瓦屋客家文化保存區也有「冬至感恩耶誕Party」，邱鏡淳巧扮耶誕老公公，與親子一同參與市集、兒童劇、氣球表演等，感受濃厚的耶誕氣氛。

(中國時報)

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