花毯梅香稻草人 一路暢遊

台中花毯節23日在后里環保公園登場，五彩繽紛的花朵，吸引大批遊客造訪。（陳淑娥攝）

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中國時報
／綜合報導
信義鄉農會踏雪尋梅開鑼，千人製作梅子壽司先登場。（廖志晃攝）

台中花毯節23日在后里環保公園盛大登場，今年以「花開的聲音」為主軸，為明年花博暖身，更推出全台首創巨型花卉動態音樂盒「山櫻花開」，首日即湧入逾10萬人次遊客。市長林佳龍表示，花毯節使用台中在地花卉，邀請全台民眾一起來聆聽花開的聲音。

花毯節一開幕吸引大批人潮湧入，林佳龍大逛花毯展區，花博吉祥物虎爸及歐米馬也到場同樂，現場由8位薩克斯風老師帶來經典樂曲，更邀知名「身聲劇場」舞者，以花蝴蝶裝扮帶來充滿新意的舞蹈表演。

觀光旅遊局表示，花毯節結合花博，除大片花海外，更以市花「山櫻花」為設計，打造全台首創高6.2公尺、直徑達43公尺的主花毯「山櫻花開」巨型花卉動態音樂盒，每整點及半點，花瓣會隨著音樂綻放，展現出花卉共生的視覺響宴。市府規畫4條免費接駁路線，歡迎民眾多利用。

南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」，23日在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼，千人製作梅子壽司接龍打頭陣；踏雪尋梅重頭戲夫妻揹負、滾橡木桶競賽，將於2018年1月7日在牛稠坑柳家梅園登場。

彰化縣田中鎮稻草人藝術節23日也在頂潭里「望高瞭」舉行，可愛生動的熊造型稻草公仔超吸睛，在搭配盛開的10多公頃波斯菊花海，吸引許多民眾前往欣賞，主辦單位也貼心安排接駁車往返會場與高鐵站。

(中國時報)

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