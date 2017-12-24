知本溫泉拚觀光 變形金剛助攻

台東縣卑南鄉公所舉辦「歡聚耶誕，變形金剛in卑南」嘉年華，縣長黃健庭（右三）、鄉長許文獻（左三）等主持揭幕儀式。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

為提振台東知本溫泉人氣，卑南鄉公所23日舉辦歡樂耶誕嘉年華，在6公尺高的變形金剛「柯博文」及「大黃蜂」加持下，勇男橋上擠滿人潮，小朋友們大玩機器人車及變形金剛遙控汽車等闖關遊戲，飯店業者說，景氣已開始回溫。

歡聚耶誕、迎新年，卑南鄉公所23日把知本溫泉勇男橋變成兒童遊樂園，請來高、帥的柯博文及大黃蜂共3組變形金剛坐鎮，還有聲控的變形金剛遙控汽車、與大人小孩可以一起上去駕駛的機器人車，此外戰鬥陀螺區也人潮滿滿，許多小朋友玩到捨不得走，排隊的長龍，把勇男橋擠得水洩不通。

縣長黃健庭表示，看到這麼多的人潮，代表活動辦得很成功，這幾年縣府在知本溫泉區投入相當多資源，包括勇男橋、新的溫泉橋完工之後，對當地交通動線有很大改善。

卑南鄉鄉長許文獻說，10月豪雨讓溫泉村受災嚴重，為了提振在地觀光，將耶誕節活動移師到風光明媚的勇男橋舉辦，當地溫泉飯店業者也提供600張泡湯券、1000張煮蛋券及住宿券等彩品，而3座變形金剛則將展到明年1月23日止。

溫泉飯店業者說，過去每天有200輛遊覽車進到溫泉區，520以後陸客不來，只剩下不到20輛，造成部分飯店歇業，不過今年10月以後，國旅及部分大陸客回籠，大約已增加到60輛，景氣似乎有回溫的趨勢。

(中國時報)

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