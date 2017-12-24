與兒撕破臉 刈包吉聲請保護令

2017年12月24日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

在萬華為街友舉辦春節尾牙宴的小吃攤老闆「刈包吉」，20日不滿兒子對外要求停辦，父子在梧州街攤位爆發激烈口角，刈包吉盛怒下持水果刀攻擊，造成2人手部都被劃傷，警方到場後父子都表示不提告，但刈包吉自認被兒子家暴，次日還已聲請保護令，不想再和他往來，

辦桌已32年，刈包吉23日談起這起紛爭時表示，他打算「尋找接班人」，但兒子不給貼紅紙尋人，又沒經同意就主動向媒體說「不要辦」，而今年的材料已買好備足約1萬斤，不想就此結束。

78歲本名廖榮吉的刈包吉，30多年前因體恤街友，在春節舉辦免費尾牙，經媒體報導後各界關注、捐款，場面也越辦越大，日前他受訪卻表示因年老體衰，希望可以找個「接班人」，繼續把這項有意義的活動傳承下去。

消息曝光後，廖的長子廖輝煌20日下午也找媒體表示，父親脊椎開刀，身體狀況大不如前，加上每年春節都在忙尾牙宴，根本看不到人，呼籲今年各界不要再捐款捐物資，可以轉贈其他社福單位，「讓爸爸可以回家過年。」

警方指出，當天傍晚7時許，刈包吉得知兒子這些說詞十分不滿，認為今年的部分食材已經訂購，很多人力、物力都已投入，兒子卻貿然說要喊卡，完全不尊重他，因此在梧州街刈包攤跟兒子大吵。

刈包吉說，兒子後來搶他的手機，他氣不過，隨手拿起攤位上的水果刀反擊，衝突中父子手部都被劃傷，萬華分局警方趕到後制止2人，但他們都表示輕傷無需送醫，也不打算提告。

不過，刈包吉21日還是到警局要聲請保護令，他也表示，因家務事鬧得意興闌珊，如果有人願意接手，2018年的尾牙寒士宴直接交給他辦也行，如果找不到人，這就是他最後一次經手舉辦宴會了。

(中國時報)