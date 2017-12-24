血篩阿茲海默症 準確率8成

2017年12月24日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢區83歲楊姓奶奶常在生活中重複問一樣的問題，或是燒水卻忘記關，她擔心身體退化，到中壢天晟醫院檢查，院方安排神經心理學檢查正常，但抽血檢驗類澱粉蛋白指數偏高，發現罹患極輕度阿茲海默症，即時治療後避免再度惡化。

天晟醫院神經內科副院長莊毓民表示，阿茲海默症會潛伏10至20年，腦部才會出現明顯的病變。而許多病患發病前，會產生輕度認知功能障礙，而這些個案中，每年至少有1成的病人會惡化，這種疾病不但沒有根治的方法，也不容易早期發現，國內目前已有10多萬的阿茲海默症患者。

他說，俗稱老人痴呆症的「阿茲海默症」是不少家庭的負擔，傳統篩檢時，必須抽脊髓液檢驗，風險性高。莊毓民指出，腦部組織開始受損時，會產出類澱粉蛋白，因此可以在血液檢驗出。而台灣目前已開發全球唯一可以透過血液篩檢阿茲海默症的檢測技術。

他解釋，檢測時以奈米級磁珠接合特殊抗體溶於水做成試劑，讓阿茲海默症的致病因子類澱粉蛋白無所遁形，只要驗血就能得知是否罹患阿茲海默症，檢測時間只要5小時，不但費用比傳統方式便宜一半，準確率更高達8成。

莊毓民也強調，失智症並不等同於阿茲海默症。在失智症的分類上，大致分為退化性或血管性2類。而阿茲海默症是屬於退化性失智，若能即早針對「阿茲海默症」投以失智症藥物治療，雖無法根治，但能有效延緩病情惡化。

(中國時報)